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    Газинский пропустит матчи с Сан-Марино и Кипром из-за травмы

    Полузащитник сборной России Юрий Газинский не примет участие в матчах отборочного этапа Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.

    Футболист получил в травму в товарищеской игре с «Чертаново» (6:0).

    Как сообщает официальный твиттер национальной сборной, у Газинского повреждение вращательной манжеты плеча. Завтра он покинет расположение команды. Дальнейшее лечение игрок будет проходить в расположении «Краснодара».

    • 8 июня россияне сыграют с Сан-Марино, 11-го – против Кипра.
    • В этом сезоне Газинский забил два гола и сделал восемь результативных передач в 28 матчах РПЛ.

    Источник: Твиттер сборной России

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    03.06.2019 22:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +737

      Derzkiy1 31 минуту назад

      Ахметова туда выпустите лучше сыграет

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