Газинский пропустит матчи с Сан-Марино и Кипром из-за травмы

Полузащитник сборной России Юрий Газинский не примет участие в матчах отборочного этапа Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.

Футболист получил в травму в товарищеской игре с «Чертаново» (6:0).

Как сообщает официальный твиттер национальной сборной, у Газинского повреждение вращательной манжеты плеча. Завтра он покинет расположение команды. Дальнейшее лечение игрок будет проходить в расположении «Краснодара».