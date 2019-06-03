Газинский пропустит матчи с Сан-Марино и Кипром из-за травмы

Ахметова туда выпустите лучше сыграет
Полузащитник сборной России Юрий Газинский не примет участие в матчах отборочного этапа Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.
Футболист получил в травму в товарищеской игре с «Чертаново» (6:0).
Как сообщает официальный твиттер национальной сборной, у Газинского повреждение вращательной манжеты плеча. Завтра он покинет расположение команды. Дальнейшее лечение игрок будет проходить в расположении «Краснодара».
- 8 июня россияне сыграют с Сан-Марино, 11-го – против Кипра.
- В этом сезоне Газинский забил два гола и сделал восемь результативных передач в 28 матчах РПЛ.