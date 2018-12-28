Вышедшая в ФНЛ «Чайка» заявила основным стадионом «Ростов Арену»

«Чайка» вышла в ФНЛ по итогам сезона-2018/19. Команда из села Песчанокопского заняла первое место в турнирной таблице зоны Юг ПФЛ.

По информации «Матч ТВ», основным домашним стадионом для выступления в новом сезоне в ФНЛ «Чайка» заявила «Ростов Арену».

Ивановский «Текстильщик», также вышедший из ПФЛ в первый дивизион, из-за проблем с собственным стадионом начнет сезон на арене «Спартака-2» в Сокольниках.