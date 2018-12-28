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    Вышедшая в ФНЛ «Чайка» заявила основным стадионом «Ростов Арену»

    «Чайка» вышла в ФНЛ по итогам сезона-2018/19. Команда из села Песчанокопского заняла первое место в турнирной таблице зоны Юг ПФЛ.

    По информации «Матч ТВ», основным домашним стадионом для выступления в новом сезоне в ФНЛ «Чайка» заявила «Ростов Арену».

    Ивановский «Текстильщик», также вышедший из ПФЛ в первый дивизион, из-за проблем с собственным стадионом начнет сезон на арене «Спартака-2» в Сокольниках.

    Источник: «Матч ТВ»

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    30.05.2019 13:59
    Комментарии20
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      Рейтинг: +533

      klim2m 16 минут назад

      Чайка один раз выйдет на Ростов Арену потм аренду заплатит и триндец банкроты))) щас аренда стоит кажется 15 лямов )))

      0
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      Рейтинг: +2325

      Fan Loko mik 31 мая, 15:28

      В принципе что чайка, что ростов - это примерно одного уровня команды. Поэтому и играть они должны в одинаковых условиях.

      0
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      Рейтинг: +1

      crf575757 > Fan Loko mik 5 часов назад

      Чудак ты на букву М, больше о тебе и не скажешь !

      1
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      ...
      Рейтинг: +1

      crf575757 > Fan Loko mik 5 часов назад

      А локо ваш самый жалкий клуб в РПЛ и место ему в ФНЛ !

      0
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      ...
      Рейтинг: +2325

      Fan Loko mik > crf575757 1 час назад

      Ты кто ВООБЩЕ??? Походу перепутал раскладку клавы и хотел назвать себя СКА???

      0
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      Рейтинг: +71233

      zigbert 30 мая, 21:08

      Жаль Текстильщик. Бояринцев создал хорошую команду. А вот Ивановская область одна из бедных в стране.

      2
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      Рейтинг: +6725

      Serjoga 30 мая, 19:57

      И у Чайки есть бабло платить аренду за Ростов-Арену? Неудачная шутка! А где матчи Ростов играть будет?

      1
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      Рейтинг: +1014

      kazak161 30 мая, 18:25

      Не Ростов Арену а Олимп 2,вы что то путаете!

      2
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      Рейтинг: +408

      Киркинитидец 30 мая, 15:44

      а че не в Лужниках? все равно стоит пустой и забытый.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1261

      erma > Киркинитидец 30 мая, 16:33

      Или Байер-арену - окно в Европу.

      1
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      Рейтинг: +1448

      absent32 30 мая, 14:31

      вот и проблема нашего российского футбола - на вершину лезут те кто к ней не готов. готов поспорить, чайка через год умрет...

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      Рейтинг: +173

      Ашет Арбузян > absent32 30 мая, 16:56

      а кто готов???

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      Рейтинг: +533

      klim2m 30 мая, 14:24

      Блин на Ростов Арене 20 тыс человек стадион пустой никого не видно, а на чайку макс соберется тыс 10 да это убыток полный

      0
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      Рейтинг: +2688

      vgarakh 30 мая, 14:18

      Тысяч двадцать будут собирать, если игра пойдет.

      0
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      Рейтинг: +533

      klim2m > vgarakh 30 мая, 14:25

      А кто пойдет ?

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      Рейтинг: +533

      klim2m > vgarakh 30 мая, 14:29

      да на Олимпе будут не дадут им арену,

      4
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      Рейтинг: +5312

      mihail200606 30 мая, 14:18

      Кто им даст то ростов арену..
      Да и не потянут они наверное

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