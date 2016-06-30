Неймар из-за травмы ушел с тренировки сборной Бразилии. 14 июня – начало Кубка Америки

Сборная Бразилии провела тренировку в рамках подготовки к домашнему Кубку Америки.

По данным Globo, нападающий Неймар досрочно завершил занятие. За несколько минут до конца тренировочной сессии 27-летний игрок «ПСЖ» ударил по мячу левой ногой, а позже схватился за колено.

Сообщается, что он попытался продолжить тренировку, но позже ушел в раздевалку с доктором команды. Пресс-служба бразильцев еще не прокомментировала ситуацию.

Напомним, Неймар пропустил отрезок с конца января по начало апреля из-за травмы плюсневой кости, полученной в матче Кубка Франции против «Страсбура».