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    Де Йонг – лучший игрок сезона в Эредивизие. В июле он станет игроком «Барселоны»

    Федерация футбола Голландии признала Френки де Йонга лучшим футболистом сезона в высшем дивизионе.

    Полузащитник провел 52 матча за «Аякс», отметившись четырьмя голами и результативными передачами. Команда Эрик тен Хага выиграла чемпионат и Кубок страны, дошла до полуфинала Лиги чемпионов (3:3 с «Тоттенхэмом», поражение по правилу гостевого гола).

    В январе голландец подписал пятилетний контракт с «Барселоной». Соглашение вступит в силу 1-го июля.

    Известно об интересе каталонцев к защитнику амстердамского клуба Матейс де Лигт. По информации Marca, сумма перехода 19-летнего игрока может составить 70 миллионов евро. Вчера Mundo Deportivo сообщило о том, что он прилетел в Барселону.

    Источник: Официальный твиттер «Аякса»

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    Сегодня, 19:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +866

      lek! 50 минут назад

      Де Йонг , Де Лигт , Ваня де Бек , эти ребята хорошо смотрелись бы в Барселоне .

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