Де Йонг – лучший игрок сезона в Эредивизие. В июле он станет игроком «Барселоны»

Федерация футбола Голландии признала Френки де Йонга лучшим футболистом сезона в высшем дивизионе.

Полузащитник провел 52 матча за «Аякс», отметившись четырьмя голами и результативными передачами. Команда Эрик тен Хага выиграла чемпионат и Кубок страны, дошла до полуфинала Лиги чемпионов (3:3 с «Тоттенхэмом», поражение по правилу гостевого гола).

В январе голландец подписал пятилетний контракт с «Барселоной». Соглашение вступит в силу 1-го июля.

Известно об интересе каталонцев к защитнику амстердамского клуба Матейс де Лигт. По информации Marca, сумма перехода 19-летнего игрока может составить 70 миллионов евро. Вчера Mundo Deportivo сообщило о том, что он прилетел в Барселону.