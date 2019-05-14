Marca: де Лигт близок к переходу в «Барселону» за 70 миллионов

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт близок к переходу в «Барселону».

Как сообщает Marca, клубы уже договорились о трансфере за 70 миллионов евро. Также каталонцы согласовали зарплату с 19-летним футболистом.

Сложность сделки до сих пор была в комиссии агента голландца Мино Райолы, которая составляет 20% от суммы трансфера. В прошлом «Барселона» уже имела негативный опыт работы с ним, поэтому боялась, что из-за требований агента переход может сорваться.

Тем не менее, в последние недели состоялись переговоры между сторонами на самом высоком уровне, и на них удалось заложить основу для успешного завершения трансфера.

Каталонцы хотят подписать де Лигта до открытия трансферного окна, чтобы избежать конкуренции со стороны других клубов, которая вынудит их участвовать в аукционе за футболиста.