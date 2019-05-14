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    Marca: де Лигт близок к переходу в «Барселону» за 70 миллионов

    Защитник «Аякса» Матейс де Лигт близок к переходу в «Барселону».

    Как сообщает Marca, клубы уже договорились о трансфере за 70 миллионов евро. Также каталонцы согласовали зарплату с 19-летним футболистом.

    Сложность сделки до сих пор была в комиссии агента голландца Мино Райолы, которая составляет 20% от суммы трансфера. В прошлом «Барселона» уже имела негативный опыт работы с ним, поэтому боялась, что из-за требований агента переход может сорваться.

    Тем не менее, в последние недели состоялись переговоры между сторонами на самом высоком уровне, и на них удалось заложить основу для успешного завершения трансфера.

    Каталонцы хотят подписать де Лигта до открытия трансферного окна, чтобы избежать конкуренции со стороны других клубов, которая вынудит их участвовать в аукционе за футболиста.

    Источник: Marca

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    14.05.2019 17:42
    Комментарии17
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      Рейтинг: +2472

      ivan-football-fan 14 часов назад

      Маттейс, хочешь взять ЛЧ, - ОСТАВАЙСЯ В АЯКСЕ!)))))

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      Рейтинг: +461

      de bruyne 15 мая, 00:59

      Да азар неймар купите еще нечего не светит с этим даунам тренером... он дембеле коутиньо использовать не может как другие тренера с мозгами

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      Рейтинг: +1083

      Fin035 14 мая, 20:14

      Вообще странная политика Барселоны порой удивляет, то тратят огромные деньги за Коутиньо с Дембеле, как оказалось впустую, то покупает непонятно зачем то Боатенга с Видалем, которым уже за 30, а сейчас жалеют всего около 100 мультов за молодого сильного защитника, который может закрыть хотя бы одну из огромных дыр в обороне. Поэтому, пока Барселона не сделает серьезные покупки из молодых игроков и не заштопает все дыры в обороне, Месси будет все чаще думать об уходе, который когда нибудь возможно и произойдет.

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      Рейтинг: +2905

      dinar7777dinar > Fin035 14 мая, 20:22

      Де йонг 75 . Де лигта объявят в ближайшее время . Видаль ? Разве плохой трансфер ? Дембеле и коутиньо нужен хороший тренер который будет знать как их использовать .

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      Рейтинг: +77

      Dosya85 > Fin035 14 мая, 22:39

      На боатенга с видалем вроде не сильно раскошелились. Ясно было что их больше на подмену берут. А вот по поводу дембеле согласен. Парень больше лечится чем играет. Про месси молчу чтоб не задеть чувства некоторых.

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      Рейтинг: +6745

      Cules2013 > Fin035 15 мая, 10:59

      Боатенг пришёл в аренду на полгода за смешные деньги - 1 млн. Брали его изначально как подмену, для ротации и на случай травм. Такого не случилось, поэтому он толком и не играет. Похожая тема и с Мурильо. Видаль - топ-трансфер за 20 млн. Это даже круто.
      Коутиньо - это просчёт, а Дембеле - это была горячка после ухода Неймара - личный прокол Бартомеу, т.к. кресло шаталось и нужны были имиджевые трансферы. Вот и взяли кота в мешке.

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      Рейтинг: +1083

      Fin035 > Cules2013 15 мая, 12:23

      Видаль боец не спорю, только лайки! Если бы все так бились, как он в свои 31, не было цены таким игрокам!

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      Рейтинг: +1083

      Fin035 > dinar7777dinar 15 мая, 12:26

      Видаль бесспорно хороший игрок и отчаянный боец, но мне кажется надо покупать молодых игроков с перспективой на будущее!

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      Рейтинг: +2905

      dinar7777dinar > Cules2013 15 мая, 14:27

      да бартомеу надо убирать. даже хави не хочет идти в клуб из-за него ! лапорта нужен. и хави бы не помешал в клубе в тренерском штабе.

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      Рейтинг: +2905

      dinar7777dinar > Fin035 15 мая, 14:28

      де йонг ! артур ! разве не перпектива? видаль нужен клубу как был нужен паулиньо ! отдадут свой опыт молодежи.

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      Рейтинг: +6745

      Cules2013 > Fin035 21 час назад

      всегда хорошо работает сплав молодости и опыта

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      Рейтинг: +2905

      dinar7777dinar 14 мая, 19:31

      ждем ! ждем ! де лигт очень нужен ! тем более сыгран с де йонгом! надеюсь что еще умтити в форму войдет. лангле на скамейку.

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      Рейтинг: +270

      В даль смотрящий 14 мая, 19:28

      Данная сделка будет в интересах обеих сторон. Если там нет подводных юридических камней со стороны Мино Райолы.

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      Рейтинг: +1959

      Майор Дзагоев > В даль смотрящий 15 мая, 07:13

      Их не может быть, ибо он три месяца не сможет ни с кем работать)

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      Рейтинг: +270

      В даль смотрящий > Майор Дзагоев 15 мая, 08:54

      Посмотрим как всё разрешится в этой сделке и в остальных кто с ним на контракте.

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      Рейтинг: +6745

      Cules2013 14 мая, 18:37

      Райола же бан на 3 месяца получил?

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      Рейтинг: +2905

      dinar7777dinar > Cules2013 14 мая, 19:32

      может по этому трансфер теперь на продвинутой стадии.

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