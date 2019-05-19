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    Де Лигт прилетел в Барселону

    Капитан «Аякса» Матейс де Лигт прибыл в Барселону в компании своих друзей, сообщает Mundo Deportivo.

    По информации источника, 19-летний футболист и его окружение прилетели в каталонскую столицу, чтобы отпраздновать победу в чемпионате и Кубке Голландии.

    Переговоров между де Лигтом и «Барселоной» о летнем трансфере пока не планируется.

    Тем более, диалог между сторонами затормозил из-за возросших требований перспективного защитника по зарплате.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 10:27
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6817

      Cules2013 25 минут назад

      Что-то мне не верится, что он приехал в Барсу исключительно отдыхать. Точнее, может он и да, а его агент - нет)

      0
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      Рейтинг: +1367

      SarJr 1 час назад

      А может и планируются переговоры:)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +339

      OBOLEV 2 часа назад

      И зачем тогда это все ?! Кликбейчики сра**е

      2
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