Де Лигт прилетел в Барселону

Капитан «Аякса» Матейс де Лигт прибыл в Барселону в компании своих друзей, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 19-летний футболист и его окружение прилетели в каталонскую столицу, чтобы отпраздновать победу в чемпионате и Кубке Голландии.

Переговоров между де Лигтом и «Барселоной» о летнем трансфере пока не планируется.

Тем более, диалог между сторонами затормозил из-за возросших требований перспективного защитника по зарплате.