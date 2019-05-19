Де Лигт прилетел в Барселону

Что-то мне не верится, что он приехал в Барсу исключительно отдыхать. Точнее, может он и да, а его агент - нет)
Капитан «Аякса» Матейс де Лигт прибыл в Барселону в компании своих друзей, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, 19-летний футболист и его окружение прилетели в каталонскую столицу, чтобы отпраздновать победу в чемпионате и Кубке Голландии.
Переговоров между де Лигтом и «Барселоной» о летнем трансфере пока не планируется.
Тем более, диалог между сторонами затормозил из-за возросших требований перспективного защитника по зарплате.