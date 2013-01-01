Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в финале Кубка Англии. «Сити» обыграл «Уотфорд» со счетом 6:0 и выиграл третий трофей.

«Это был невероятный финал для нас, мы завершили невероятный сезон. Поздравляю всех, кто работает в клубе, особенно игроков, потому что они – это причина, по которой мы выиграли эти титулы.

Может ли «Сити» стать еще лучше? Мы должны, всегда можно становиться лучше. Нет смысла стоять на месте», – сказал Гвардиола.

В этом сезоне «Сити» выиграл Кубок лиги, АПЛ и Кубок Англии. В Лиге чемпионов команда дошла до полуфинала.

У Гвардиолы – очередной трофей. Он уже легенда