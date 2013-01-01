Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    3 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?

    Гвардиола – после победы в Кубке: «Всегда можно становиться лучше. Нет смысла стоять на месте»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в финале Кубка Англии. «Сити» обыграл «Уотфорд» со счетом 6:0 и выиграл третий трофей.

    «Это был невероятный финал для нас, мы завершили невероятный сезон. Поздравляю всех, кто работает в клубе, особенно игроков, потому что они – это причина, по которой мы выиграли эти титулы.

    Может ли «Сити» стать еще лучше? Мы должны, всегда можно становиться лучше. Нет смысла стоять на месте», – сказал Гвардиола.

    В этом сезоне «Сити» выиграл Кубок лиги, АПЛ и Кубок Англии. В Лиге чемпионов команда дошла до полуфинала.

    У Гвардиолы – очередной трофей. Он уже легенда

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:16
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6807

      Cules2013 5 минут назад

      Пеп так радовался забитым голам, но после 4-0 что-то помрачнел) Жалко Грасию стало, или заскучал по финалу ЛЧ?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1322

      VSt 8 минут назад

      Гвардиола сделал из МС очередную машину по выносу соперников.
      Фантастический тренер.
      В ЛЧ сбой произошел, куража игрокам не хватило. Сделает выводы, подстроит машину

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +245

      professor13 9 минут назад

      Молодцы,хоть и провалились в лиге чемпионов,Всё ровно это уникальная команда которая устанавливает различные рекорды,очень интересным обещает быть следующий сезон в Англии.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6807

      Cules2013 > professor13 7 минут назад

      Как раз-таки в этом сезоне не провалились, а уступили в упорной борьбе в последние секунды матча будущему финалисту, а может и победителю ЛЧ. А вот в прошлых 2-х сезонах можно сказать, что и провалились. Тогда проигрыши были довольно очевидные.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70676
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru