Зиеш – лучший игрок «Аякса» в сезоне-2018/19

Зиеш - топовый игрок! Летом кто-то из футбольных грандов пополнится этим марокканским дарованием!
Полузащитник Хаким Зиеш стал лучшим игроком «Аякса» в сезоне-2018/19.
Об этом сообщила пресс-служба амстердамского клуба в твиттере.
26-летний хавбек сборной Марокко проводит в команде третий сезон. На его счету 21 гол и 24 результативные передачи в 49-ти играх всех турниров.
В розыгрыше Лиги чемпионов команда Эрика тен Хага дошла до полуфинала, где уступила «Тоттенхэму». На стадии 1/8 голландцы прошли «Реал», в четвертьфинале – «Ювентус». Ранее «Аякс» оформил победу в национальном чемпионате.
В апреле «Бомбардир» со ссылкой на Mirror писал об интересе к Зиешу со стороны «Арсенала», «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.