Зиеш – лучший игрок «Аякса» в сезоне-2018/19

Полузащитник Хаким Зиеш стал лучшим игроком «Аякса» в сезоне-2018/19.

Об этом сообщила пресс-служба амстердамского клуба в твиттере.

26-летний хавбек сборной Марокко проводит в команде третий сезон. На его счету 21 гол и 24 результативные передачи в 49-ти играх всех турниров.

В розыгрыше Лиги чемпионов команда Эрика тен Хага дошла до полуфинала, где уступила «Тоттенхэму». На стадии 1/8 голландцы прошли «Реал», в четвертьфинале – «Ювентус». Ранее «Аякс» оформил победу в национальном чемпионате.

В апреле «Бомбардир» со ссылкой на Mirror писал об интересе к Зиешу со стороны «Арсенала», «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.