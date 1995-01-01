Четыре топ-клуба АПЛ интересуются хавбеком «Аякса» Зиешем

Марраканцы стремные типы, не факт что заиграет
Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш попал в сферу интересов четырех топ-клубов Англии.
Приобрести марокканца хотят «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», сообщает Mirror.
Предположительная сумма сделки – 25 миллионов фунтов стерлингов (около 29 миллионов евро).
- Контракт 26-летнего футболиста с амстердамским клубом рассчитан до лета 2021 года.
- В текущем сезоне Зиеш провел за «Аякс» 42 матча, записав на свой счет 19 голов и 20 результативных передач.