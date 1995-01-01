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    Четыре топ-клуба АПЛ интересуются хавбеком «Аякса» Зиешем

    Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш попал в сферу интересов четырех топ-клубов Англии.

    Приобрести марокканца хотят «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», сообщает Mirror.

    Предположительная сумма сделки – 25 миллионов фунтов стерлингов (около 29 миллионов евро).

    • Контракт 26-летнего футболиста с амстердамским клубом рассчитан до лета 2021 года.
    • В текущем сезоне Зиеш провел за «Аякс» 42 матча, записав на свой счет 19 голов и 20 результативных передач.

    Источник: The Mirror

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    Сегодня, 12:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1338

      InterMilLano1908 1 час назад

      Марраканцы стремные типы, не факт что заиграет

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      Рейтинг: +425

      ARSteven89 > InterMilLano1908 54 минуты назад

      Вообще у Марокко сейчас замечательное поколение (Буну, Хакими, Зиеш, ******, Аит-Беннасер, Бухаддуз, Аль-Ахмади, Арит) и выступение на нашем ЧМ тому подтверждение, где фавориты побеждали с огромным трудом в 1 мяч, а по игре так и вообще марокканцы были и лучше испанцев, и лучше португальцев. Аяксиды - все трудяги, в первую очередь, и способны заиграть в любом топ-клубе, но, главное, попасть к подходящему тренеру. Из всех перечисленных команд, я бы отправил его к Эмери, который даёт шанс молодёжи и свободу творчества на поле, что и нужно Хакиму для самореализации...

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