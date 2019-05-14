Сборная России 3 июня сыграет в Новогорске с «Чертаново»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как команда будет проводить подготовку к отборочным матчам к Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).

Национальная команда соберется на базе в Новогорске 30 мая.

«Естественно, мы после 26-го [мая], после последнего тура [РПЛ], дадим три дня выходных футболистам, чтобы они все-таки чуть-чуть дух перевели. 30-го собираемся в Новогорске, до 6 числа мы там будем тренироваться. 3 числа у нас будет контрольный матч с «Чертаново», потому что 26-го будет последний матч – большой перерыв.

6 числа улетим в Саранск, там проведем игру, переночуем и на следующий день полетим в Нижний Новгород. Насколько нам ясно, в одном и втором городе большой ажиотаж. Ждем наших болельщиков, для которых мы эти игры делаем», – сказал Черчесов.

После двух туров россияне набрали три очка занимают второе место в турнирной таблице группы I.