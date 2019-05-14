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    Сборная России 3 июня сыграет в Новогорске с «Чертаново»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как команда будет проводить подготовку к отборочным матчам к Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).

    Национальная команда соберется на базе в Новогорске 30 мая.

    «Естественно, мы после 26-го [мая], после последнего тура [РПЛ], дадим три дня выходных футболистам, чтобы они все-таки чуть-чуть дух перевели. 30-го собираемся в Новогорске, до 6 числа мы там будем тренироваться. 3 числа у нас будет контрольный матч с «Чертаново», потому что 26-го будет последний матч – большой перерыв.

    6 числа улетим в Саранск, там проведем игру, переночуем и на следующий день полетим в Нижний Новгород. Насколько нам ясно, в одном и втором городе большой ажиотаж. Ждем наших болельщиков, для которых мы эти игры делаем», – сказал Черчесов.

    После двух туров россияне набрали три очка занимают второе место в турнирной таблице группы I.

    Источник: Твиттер сборной России

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    14.05.2019 17:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      pervozwany 14 мая, 18:57

      а как же Анжи, следует поверить сборную на игре в каспийске

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