Джеррард: «Я люблю водку, но немного»

Стив, только после третьей приходит понимание, что этого совсем недостаточно!
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард рассказал о своих алкогольных пристрастиях. Британец дал интервью бывшему российскому футболисту Евгению Савину.
«Я люблю водку, но немного. Одной маленькой стопки достаточно», – сказал специалист.
- Джеррард – воспитанник «Ливерпуля», в качестве игрока выступал за клуб с 1998 по 2015 год.
- Главное достижение в карьере – победа в Лиге чемпионов.
- «Рейнджерс» в текущем сезоне ШПЛ идет вторым.