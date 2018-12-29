Джеррард: «Я люблю водку, но немного»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард рассказал о своих алкогольных пристрастиях. Британец дал интервью бывшему российскому футболисту Евгению Савину.

«Я люблю водку, но немного. Одной маленькой стопки достаточно», – сказал специалист.