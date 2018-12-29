Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    Джеррард: «Я люблю водку, но немного»

    Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард рассказал о своих алкогольных пристрастиях. Британец дал интервью бывшему российскому футболисту Евгению Савину.

    «Я люблю водку, но немного. Одной маленькой стопки достаточно», – сказал специалист.

    • Джеррард – воспитанник «Ливерпуля», в качестве игрока выступал за клуб с 1998 по 2015 год.
    • Главное достижение в карьере – победа в Лиге чемпионов.
    • «Рейнджерс» в текущем сезоне ШПЛ идет вторым.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:56
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12830

      DOCTOR PENALTY 58 минут назад

      Стив, только после третьей приходит понимание, что этого совсем недостаточно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2362

      владимир миронов 1 час назад

      Наш человек.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3884

      Старикан 1 час назад

      Что-то я не понял -это всё интервью?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28329

      portero > Старикан 1 час назад

      там ссылочка на источник можно послушать , треп Савина на ютубе

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28329

      portero > Старикан 1 час назад

      со Стивом наверное 30 минут, с 17 минуты

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12830

      DOCTOR PENALTY > Старикан 1 час назад

      интервью ровно на одну стопочку )))

























      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1300

      SarJr 1 час назад

      Когда на пенсии, уже можно и признаться)))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70440
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru