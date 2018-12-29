Москва поддерживает переименование станции МЦК «Автозаводской» на «Торпедо». Вопрос рассмотрят в мае-июне

Председатель совета директоров Павел Поселенов рассказал, что станция Московского центрального кольца «Автозаводская» может быть переименована в «Торпедо». Документы уже поданы.

«Работа ведется, все письма написаны. В мае – июне будет заседание комиссии в Правительстве Москвы, на которой будет рассмотрен этот вопрос. Все письма написаны и переданы. Поддержка со стороны Москвы есть, все находится на рассмотрении», – сказал Поселенов.