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    Москва поддерживает переименование станции МЦК «Автозаводской» на «Торпедо». Вопрос рассмотрят в мае-июне

    Председатель совета директоров Павел Поселенов рассказал, что станция Московского центрального кольца «Автозаводская» может быть переименована в «Торпедо». Документы уже поданы.

    «Работа ведется, все письма написаны. В мае – июне будет заседание комиссии в Правительстве Москвы, на которой будет рассмотрен этот вопрос. Все письма написаны и переданы. Поддержка со стороны Москвы есть, все находится на рассмотрении», – сказал Поселенов.

    • «Торпедо» сейчас выступает в зоне «Центр» ПФЛ.
    • Команда идет на втором месте, отставание от лидера – одно очко.
    • В сезоне-2014/15 торпедовцы выступали в РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.04.2019 22:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1402

      WhiteEgon 57 минут назад

      Может тогда в амкар переименовать или тосно? Тоже самое. Торпедо мертво!

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      Рейтинг: +2577

      Добрый Бобер 1 час назад

      Учитесь у ЦСКА. Когда они поняли, что было бы не плохо стать вторым клубом новой России, у которого есть одноимённая станция метро, переименовали ещё только строящуюся. А вам уже существующую придётся переименовывать.

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