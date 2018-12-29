«Торпедо» представил макет реконструкции стадиона имени Стрельцова. Она завершится в 2023 году

Эммм... Стадион без клуба? Может быть лучше данный стадион в Уфе, Туле или Оренбурге построить? Зачем строить стадион для полубанкротного клуба пфл?
«Торпедо» организовало специальное мероприятие, на котором анонсировало реконструкцию домашнего стадиона – арены имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице. Вместимость обновленного объекта будет составлять более 15 тысяч человек.
Реконструкция завершится в 2023 году. На стадионе будет создан музей клуба.
- «Торпедо» сейчас выступает в зоне «Центр» ПФЛ.
- Команда идет на втором месте, отставание от лидера – одно очко.
- В сезоне-2014/15 торпедовцы выступали в РПЛ.
Фото: официальная группа «Торпедо» в VK.