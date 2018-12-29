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    «Торпедо» представил макет реконструкции стадиона имени Стрельцова. Она завершится в 2023 году

    «Торпедо» организовало специальное мероприятие, на котором анонсировало реконструкцию домашнего стадиона – арены имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице. Вместимость обновленного объекта будет составлять более 15 тысяч человек.

    Реконструкция завершится в 2023 году. На стадионе будет создан музей клуба.

    • «Торпедо» сейчас выступает в зоне «Центр» ПФЛ.
    • Команда идет на втором месте, отставание от лидера – одно очко.
    • В сезоне-2014/15 торпедовцы выступали в РПЛ.

    Фото: официальная группа «Торпедо» в VK.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.04.2019 22:31
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1402

      WhiteEgon 1 час назад

      Эммм... Стадион без клуба? Может быть лучше данный стадион в Уфе, Туле или Оренбурге построить? Зачем строить стадион для полубанкротного клуба пфл?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +580

      Фанат Рубина > WhiteEgon 38 минут назад

      они не строить будут, а реконструировать старый

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35328

      Project Бабангида 1 час назад

      акуительно!!!
      покрышку от 130го ЗИЛа напоминает

      2
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      ...
      Рейтинг: +18723

      афоня72 > Project Бабангида 55 минут назад

      ТОРПЕДО!! КЛУБ с Историей!!!

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