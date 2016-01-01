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    Гранит Джака может перейти в «Интер»

    «Интер» проявляет интерес к полузащитнику «Арсенала» Граниту Джаке.

    Миланцы предпримут все усилия, чтобы подписать швейцарца. При это лондонцы вряд ли захотят расстаться с футболистом после того, как летом команду покинет Аарон Рэмзи [валлиец перейдет в «Ювентус» на правах свободного агента].

    • Джака перешел в «Арсенал» из менхенгладбахской «Боруссии» в 2016 году за 45 миллионов евро.
    • В текущем сезоне 26-летний футболист провел за английский клуб 32 матча, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +68087

      Рубик Докоян 21 минуту назад

      Пусть Интер определится вначале с главным тренером. А тот потом и будет подбирать игроков для усиления той или иной позиции.

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    #5
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