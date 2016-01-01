Гранит Джака может перейти в «Интер»

«Интер» проявляет интерес к полузащитнику «Арсенала» Граниту Джаке.

Миланцы предпримут все усилия, чтобы подписать швейцарца. При это лондонцы вряд ли захотят расстаться с футболистом после того, как летом команду покинет Аарон Рэмзи [валлиец перейдет в «Ювентус» на правах свободного агента].