Гранит Джака может перейти в «Интер»

Пусть Интер определится вначале с главным тренером. А тот потом и будет подбирать игроков для усиления той или иной позиции.
«Интер» проявляет интерес к полузащитнику «Арсенала» Граниту Джаке.
Миланцы предпримут все усилия, чтобы подписать швейцарца. При это лондонцы вряд ли захотят расстаться с футболистом после того, как летом команду покинет Аарон Рэмзи [валлиец перейдет в «Ювентус» на правах свободного агента].
- Джака перешел в «Арсенал» из менхенгладбахской «Боруссии» в 2016 году за 45 миллионов евро.
- В текущем сезоне 26-летний футболист провел за английский клуб 32 матча, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.