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    Булыкин: «Уровень голландских арбитров высок. Обычно из-за их работы тут никто не нервничает»

    Экс-форвард «АДО Ден Хааг», «Аякса» и «Твенте» Дмитрий Булыкин поделился мнением о конфликте главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого и арбитра Сердара Гезюбююка из-за матча против «ПСВ» (3:3).

    «Сталкивался ли за это время с несправедливым судейством? Бывало, но крайне редко. Уровень местных судей очень высок. А каждый арбитр после матча дает небольшое интервью, в котором объясняет все свои решения. Честно говоря, никаких серьезных конфликтов на эту тему не могу вспомнить. Даже если и были ошибки, то все понимали, что судьи тоже люди. В прессе никто из тренеров и игроков персонально по арбитрам никогда не высказывался.

    Их рефери постоянно работают на еврокубковых матчах. Грубых ошибок там почти не случается. А после помарок арбитры всегда извиняются в своих интервью.

    Ждать ли Слуцкому штрафа? Не знаю. Наверное, с ним поговорят насчет резкого интервью. При мне никто в Голландии так сильно не нервничал из-за работы арбитров. Мы же продолжим поддерживать Слуцкого в его европейской карьере», – заявил Булыкин.

    • После игры россиянин раскритиковал судью, заявив, что тот возомнил себя богом, и назвал его худшим рефери, которого он когда-либо видел в жизни.
    • Гезюбююк назначил два пенальти в ворота команды из Арнема, один из которых – на 90-й минуте встречи.
    • «Витесс» набрал 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Голландии.

    Источник: «Московский Комсомолец»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12272

      DOCTOR PENALTY 8 минут назад

      Диман технично пнул Слуцкого по яйцам, тяжело ему без Гинера понять нидерландца.

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