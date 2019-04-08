Булыкин: «Уровень голландских арбитров высок. Обычно из-за их работы тут никто не нервничает»

Экс-форвард «АДО Ден Хааг», «Аякса» и «Твенте» Дмитрий Булыкин поделился мнением о конфликте главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого и арбитра Сердара Гезюбююка из-за матча против «ПСВ» (3:3).

«Сталкивался ли за это время с несправедливым судейством? Бывало, но крайне редко. Уровень местных судей очень высок. А каждый арбитр после матча дает небольшое интервью, в котором объясняет все свои решения. Честно говоря, никаких серьезных конфликтов на эту тему не могу вспомнить. Даже если и были ошибки, то все понимали, что судьи тоже люди. В прессе никто из тренеров и игроков персонально по арбитрам никогда не высказывался.

Их рефери постоянно работают на еврокубковых матчах. Грубых ошибок там почти не случается. А после помарок арбитры всегда извиняются в своих интервью.

Ждать ли Слуцкому штрафа? Не знаю. Наверное, с ним поговорят насчет резкого интервью. При мне никто в Голландии так сильно не нервничал из-за работы арбитров. Мы же продолжим поддерживать Слуцкого в его европейской карьере», – заявил Булыкин.