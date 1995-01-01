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    Манчини – тренер года в Италии

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини получил премию имени Энцо Беарзота.

    Награда ежегодно вручается лучшим итальянским тренерам. Помимо Роберто на этот приз в этом году номинировались главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо и главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

    «Это огромная гордость, честь и символизм, потому что именно Энцо позволил мне впервые сыграть за сборную Италии в 1984 году», – сказал на вручении Манчини.

    • Беарзот привел Италию к победе на чемпионате мира в 1982 году.
    • Роберто Манчини возглавил сборную Италии в мае 2018 года.
    • При нем национальная команда завоевала шесть из шести возможных очков в отборе Евро-2020.

    Источник: Официальный сайт футбольной федерации Италии

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    Сегодня, 11:12
    Комментарии4
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      Рейтинг: +717

      Evgeniy32 11 минут назад

      "При нем национальная команда завоевала шесть из шести возможных очков в отборе Евро-2020" ))))))) Ахахаха.... круто! Гасперини там жопу рвет, а Манчини за пару матчей тренер года!!!

      0
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      Рейтинг: +1234

      InterMilLano1908 15 минут назад

      Пфффф бред

      0
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      Рейтинг: +1804

      Dgad 57 минут назад

      Мда..нет слов. Награду реально заслужил Гасперини, его Аталанта очень красиво играет и главное добивается превосходных результатов.

      1
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      Рейтинг: +4824

      KLIM777 1 час назад

      как все запущено))

      0
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