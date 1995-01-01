Манчини – тренер года в Италии

"При нем национальная команда завоевала шесть из шести возможных очков в отборе Евро-2020" ))))))) Ахахаха.... круто! Гасперини там жопу рвет, а Манчини за пару матчей тренер года!!!
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини получил премию имени Энцо Беарзота.
Награда ежегодно вручается лучшим итальянским тренерам. Помимо Роберто на этот приз в этом году номинировались главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо и главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.
«Это огромная гордость, честь и символизм, потому что именно Энцо позволил мне впервые сыграть за сборную Италии в 1984 году», – сказал на вручении Манчини.
- Беарзот привел Италию к победе на чемпионате мира в 1982 году.
- Роберто Манчини возглавил сборную Италии в мае 2018 года.
- При нем национальная команда завоевала шесть из шести возможных очков в отборе Евро-2020.