Манчини – тренер года в Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини получил премию имени Энцо Беарзота.

Награда ежегодно вручается лучшим итальянским тренерам. Помимо Роберто на этот приз в этом году номинировались главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо и главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

«Это огромная гордость, честь и символизм, потому что именно Энцо позволил мне впервые сыграть за сборную Италии в 1984 году», – сказал на вручении Манчини.