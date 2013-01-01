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    Стерлинг купил школьникам 550 билетов на полуфинал Кубка Англии с «Брайтоном»

    Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг приобрел 550 билетов для школьников на матч 1/2 финала Кубка Англии с «Брайтоном».

    Англичанин купил билеты для учащихся своей бывшей школы – академии «Арк Элвин». Кроме того, футболист отплатит детям транспорт, чтобы они смогли без проблем и вовремя добраться на стадион.

    92% учеников «Арк Элвин» – представители этнических меньшинств. Сам Стерлинг – уроженец Ямайки.

    • Матч «Манчестер Сити» – «Брайтон» пройдет в субботу, 6 апреля, и начнется в 19:30 по московскому времени.
    • В другом полуфинале встретятся «Уотфорд» и «Вулверхэмптон».

    Источник: Daily Mail

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