Стерлинг купил школьникам 550 билетов на полуфинал Кубка Англии с «Брайтоном»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг приобрел 550 билетов для школьников на матч 1/2 финала Кубка Англии с «Брайтоном».

Англичанин купил билеты для учащихся своей бывшей школы – академии «Арк Элвин». Кроме того, футболист отплатит детям транспорт, чтобы они смогли без проблем и вовремя добраться на стадион.

92% учеников «Арк Элвин» – представители этнических меньшинств. Сам Стерлинг – уроженец Ямайки.