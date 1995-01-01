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    Энрике пропустит матч с Мальтой по семейным обстоятельствам, Рамос поддержал тренера

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике не сможет присутствовать на матче отбора Евро-2020 против Мальты.

    48-летний специалист в срочном порядке покинул расположение национальной команды по семейным обстоятельствам.

    Что произошло в семье Энрике, пока неизвестно.

    Капитан сборной Испании Серхио Рамос поддержал тренера.

    «Мистер, мы очень сожалеем об этих новостях. Мы надеемся, что все будет хорошо. Знайте, что команда с вами до самого конца. Сегодня мы выйдем на матч за победой. Семья – это святое. Мы выиграем и для вас. Сил и мужества вам. Обнимаем», – написал футболист в твиттере.

    Матч Мальта – Испания состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Официальный твиттер Королевской испанской футбольной федерации

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