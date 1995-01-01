Гризманн забил 28-й гол за сборную и сравнялся с Джоркаеффом

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поучаствовал в разгроме сборной Исландии (4:0) в рамках отбора Евро-2020.

Форвард «Атлетико» забил сам и отдал голевую передачу.

Это 28-й гол футболиста за сборную Франции. Антуан вышел на 7-е место в истории, сравнявшись с Юрием Джоркаеффом.