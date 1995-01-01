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    Гризманн забил 28-й гол за сборную и сравнялся с Джоркаеффом

    Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поучаствовал в разгроме сборной Исландии (4:0) в рамках отбора Евро-2020.

    Форвард «Атлетико» забил сам и отдал голевую передачу.

    Это 28-й гол футболиста за сборную Франции. Антуан вышел на 7-е место в истории, сравнявшись с Юрием Джоркаеффом.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 11:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5843

      Cules2013 23 минуты назад

      Молорик. Зидана и Трезеге обойдёт точно. Его главный конкурент сейчас - это Жиру)
      Мне вот интересно - это и вправду сейчас футболисты стали играть лучше, может эффективнее, чем раньше, или просто забивать стало легче? У Жиру за сборную столько же голов, что и у Зидана, и скоро может сравняться с Трезеге. Вроде как игроки несколько разного калибра, но для атакующего игрока голы - это главное.

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