Гризманн забил 28-й гол за сборную и сравнялся с Джоркаеффом

Молорик. Зидана и Трезеге обойдёт точно. Его главный конкурент сейчас - это Жиру)
Мне вот интересно - это и вправду сейчас футболисты стали играть лучше, может эффективнее, чем раньше, или просто забивать стало легче? У Жиру за сборную столько же голов, что и у Зидана, и скоро может сравняться с Трезеге. Вроде как игроки несколько разного калибра, но для атакующего игрока голы - это главное.
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поучаствовал в разгроме сборной Исландии (4:0) в рамках отбора Евро-2020.
Форвард «Атлетико» забил сам и отдал голевую передачу.
Это 28-й гол футболиста за сборную Франции. Антуан вышел на 7-е место в истории, сравнявшись с Юрием Джоркаеффом.
- Шестую позицию в списке занимает Жан-Пьер Папен (30 голов).
- Лучший бомбардир в истории сборной – Тьерри Анри (51).