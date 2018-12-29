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    Экс-форвард «Рейнджерс»: «Клуб запретил мне пользоваться раздевалкой и парковать авто на базе. Я чувствовал себя униженным»

    Бывший нападающий «Рейнджерс» Умар Садик рассказал об отношении к нему со стороны шотландского клуба и его главного тренера Стивена Джеррарда.

    Права на нигерийца принадлежат «Роме». С июля по декабрь 2018 года 21-летний футболист выступал за «Рейнджерс» в аренде. За команду из Глазго Умар провел всего четыре матча (один – в стартовом составе).

    «Джерард оказался совсем не таким, каким я его себе представлял. Сначала я ничего не знал о «Рейнджерс», все переговоры велись между «Ромой» и моими представителями. И когда мой агент рассказал мне об этом, я выразил свои сомнения. Я не был уверен, что это правильно. Но он продолжал утверждать, что это будет хорошо для меня и моей карьеры.

    Тогда меня убедил сам Стивен Джерард. Он звонил мне три или четыре раза, делал комплименты и говорил, что поддержит меня, чтобы я достиг успеха. Это заставило меня почувствовать себя важным и убедило меня согласиться на аренду.

    В тот момент я знал клуб так же, как футбольные фанаты знают «Рейнджерс» во всем мире – по его истории и страсти его болельщиков. Но когда я приехал, я даже не успел обосноваться в клубе, прежде чем они привезли еще одного нападающего – Кайла Лафферти. Тогда-то и начались проблемы, и моя ситуация вскоре превратилась в настоящий кошмар.

    Внезапно мне сказали, что я больше не могу пользоваться раздевалкой первой команды. Вместо этого мне пришлось переодеваться с молодежкой. Затем через несколько дней мне запретили парковать машину во дворе тренировочного центра.

    Я чувствовал себя униженным и продолжал спрашивать, в чем причина изменения отношения. Но я так и не получил ответа. Джерард не стал ничего объяснять ни мне, ни моим представителям. Я абсолютно уверен, что мне не дали шанса показать, на что я способен. Они заставили меня почувствовать себя чужим.

    Я вышел в стартовом составе только один раз (в полуфинале Кубка лиги против «Абердина»). И то это случило тогда, когда в распоряжении тренера не было других нападающих.

    Как я уже сказал, для меня все пошло не так после того, как они купили другого нападающего [Лафферти]. Однажды я поставил лайк под постом своего поклонника в инстаграме и меня оштрафовали на 20 тысяч фунтов стерлингов, что было абсурдом. «Рейнджерс» даже не заплатили мне все, что были должны. Мне остались должны зарплату за декабрь.

    Пока я был игроком «Рейнджерс», я вел себя как профессионал, отдавая все, что мог ради этой футболки. Но теперь я не хочу больше слышать о них и о том, что с происходит с клубом. На мой взгляд, они вели себя неуважительно по отношению ко мне, как к игроку и как к человеку.

    Когда все закончилось, у Стивена Джерарда даже не хватило смелости поговорить со мной лицом к лицу и рассказать, что происходит. Для меня это было сюрпризом, я не ожидал такого поведения. Как он будет работать в долгосрочной перспективе в качестве тренера, я не знаю. Это его дело, а я должен думать о своей карьере», – сказал Умар.

    Источник: Sunday Post

    The Sunday Post – еженедельная газета, издаваемая в шотландском городе Данди. Была основана в 1914 году и имеет широкое распространение в Шотландии, Северной Ирландии и некоторых частях Северной Англии.

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    Сегодня, 17:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5835

      Cules2013 32 минуты назад

      Не сочтите за расизм, но африканцам верить - себе дороже, там у многих очень специфический образ мыслей, менталитет.
      Ну а то, что там, где играют по крупному полно кидалова, это печально, но факт с которым ничего не поделаешь.
      Если Умару реально задолжали зарплату, то чего он не обращается в УЕФА?

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