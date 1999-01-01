Джано: «Пишут благодарности из Швейцарии, Англии. Но я не совершил ничего особенного»

Полузащитник сборной Грузии Джано заявил, что не считает чем-то особенным свой поступок в матче первого тура отбора к Евро-2020 со Швейцарией (0:2).

В одном из эпизодов защитник соперника Фабиан Шер столкнулся головами с Джемалом Табидзе, после чего упал и потерял сознание. Джано подбежал к Шеру и вытащил у него запавший язык.

«Ничего такого не было. Произошла подача, они столкнулись, и я стоял ближе всех. Увидел, что они оба упали, но наш держался, а соперник не двигался. Там было семь-восемь метров. Судья назначил штрафной, поэтому я уже убегал, и тут увидел, что игрок не двигается. Подошeл и засунул пальцы. Потом уже врачи подбежали и перевернули.

Первый раз такое увидел, когда Канкава так сделал Гусеву в Киеве. Мы играем друг против друга, но однажды можно и самому так лежать, потому что от столкновения никто не застрахован. Все знают, что, когда человек глотает язык, надо засунуть пальцы в рот. Ничего сложного. Когда я это сделал, сразу прибежали врачи. Мне все пишут благодарности, даже из Англии [Шер выступает в АПЛ за «Ньюкасл»], но я не совершил ничего особенного.

Нужно сделать так, чтобы человек не закрыл рот, и держать ему язык. Потом уже врачи принесут нашатырь и будет нормально. Главное, сделать так, чтобы человек не закрыл рот.

Получаю много благодарностей. Какие-то фанаты пишут из Швейцарии, Англии. В основном по-английски. Я особо на нeм не говорю, но «респект», «спасибо», «молодец» понимаю. Не знаю, показали ли это по телевизору или только фотографии. Это длилось лишь пять-семь секунд, а дальше все прибежали. Просто было сильное столкновение. Швейцарец получил не особо сильную травму, нормально встал и продолжил потом играть. А наш игрок получил сотрясение мозга и даже не полетел в Ирландию. Когда видишь такое столкновение, нужно отреагировать», – сказал Джано.

Джано спас игрока сборной Швейцарии прямо на поле. Герой!