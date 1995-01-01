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    Сборная Белоруссии повторила худший старт в отборочных циклах. В последний раз команда так плохо начинала 17 лет назад

    В матче второго тура отбора Евро-2020 сборная Белоруссии в гостях уступила Северной Ирландии со счетом 1:2.

    Таким образом, белорусы повторили свой худший старт в квалификационных турнирах к чемпионатам Европы.

    В текущем отборе Белоруссия потерпела два поражения с разницей забитых и пропущенных голов 1:6 (в первом туре был разгром от Голландии 0:4).

    17 лет назад команда также дважды проиграла – Голландии (0:3) и Австрии (0:2).

    Источник: Tribuna.com

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4548

      KLIM777 26 минут назад

      Развития футбола в стране не наблюдается. Ожидать нечего.

      А вот в Македонии посмотрите. Они подняли уровень подготовки юношей и какие плоды пошли. Результат на лицо. Почти весь состав играет в европейских чемпионатах. Много перспективных молодых футболистов.

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      Рейтинг: +498

      SarJr 39 минут назад

      То ли ещё будет)))

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