Сборная Белоруссии повторила худший старт в отборочных циклах. В последний раз команда так плохо начинала 17 лет назад

В матче второго тура отбора Евро-2020 сборная Белоруссии в гостях уступила Северной Ирландии со счетом 1:2.

Таким образом, белорусы повторили свой худший старт в квалификационных турнирах к чемпионатам Европы.

В текущем отборе Белоруссия потерпела два поражения с разницей забитых и пропущенных голов 1:6 (в первом туре был разгром от Голландии 0:4).

17 лет назад команда также дважды проиграла – Голландии (0:3) и Австрии (0:2).