Дзюба: «Стоит проиграть или сыграть неудачно, как всех начинают поливать грязью»

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против Казахстана (4:0).

«Я поражаюсь нашей людской натуре. Стоит проиграть или сыграть неудачно, как всех начинают поливать грязью. Многие говорили, что мы не обыграем Казахстан. Правда, это был нелегкий соперник. Тем, кто за нас всем сердцем, мы благодарны. Играем за вас. Эта победа для них, а не для диванных экспертов.

Отмазались за Бельгию? Мы исходим из того, что отмазаться за матч с Бельгией нужно дома. Понимаем, что это очень серьезный уровень. Но ведь мы смотрим в таблицу. Нужно набирать очки, потому что мы хотим на Евро», – сказал Дзюба.

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