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    Черышев: «Надеюсь, я еще не в лучшей форме»

    Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против Казахстана (4:0).

    Черышев забил два гола в этом матче и отдал одну голевую передачу.

    «Надеюсь, что я еще не в лучшей форме, что она впереди. Не надо останавливаться, нужно идти дальше. Хочу и дальше помогать сборной. После первого гола мы стали играть спокойнее и проще. Наш футбол стал легче получаться. Игра пошла под нашим руководством. Довольны, что увозим три очка.

    Казахстан — хорошая команда, которая выиграла у Шотландии. С ними будет тяжело любой команде, в том числе из-за покрытия. Мы сыграли компактно в обороне, хорошо смотрелись. Слава богу, что выиграли. Теперь самое главное не смотреть далеко в турнирной перспективе. Сейчас надо восстановиться, а когда придет момент — думать о Сан-Марино и Кипре. Это будут самые важные для нас игры», – сказал Черышев.

    Наши забили 4 гола Казахстану. Черышев и Дзюба – монстры!

    Источник: «Матч ТВ»

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