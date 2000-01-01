Черышев: «Надеюсь, я еще не в лучшей форме»

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против Казахстана (4:0).

Черышев забил два гола в этом матче и отдал одну голевую передачу.

«Надеюсь, что я еще не в лучшей форме, что она впереди. Не надо останавливаться, нужно идти дальше. Хочу и дальше помогать сборной. После первого гола мы стали играть спокойнее и проще. Наш футбол стал легче получаться. Игра пошла под нашим руководством. Довольны, что увозим три очка.

Казахстан — хорошая команда, которая выиграла у Шотландии. С ними будет тяжело любой команде, в том числе из-за покрытия. Мы сыграли компактно в обороне, хорошо смотрелись. Слава богу, что выиграли. Теперь самое главное не смотреть далеко в турнирной перспективе. Сейчас надо восстановиться, а когда придет момент — думать о Сан-Марино и Кипре. Это будут самые важные для нас игры», – сказал Черышев.

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