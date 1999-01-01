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    Черчесов: «Сказал Дзюбе в перерыве, что он не уйдет с поля, пока не забьет»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против Казахстана (4:0).

    «Это не легкая, а важная победа. Мы четко подготовились к этой встрече, смотрели игру казахстанцев против шотландцев и сделали правильные выводы. Видели, как играла сборная Казахстана, нам удалось проработать их игру. Эта победа дает нам три очка.

    Сомнений ставить Дзюбу или нет не было. Сказал ему в перерыве, что пока не забьет, не уйдет с поля. Приятно, что нам удалось реализовать наши наработки. Что-то сработало, а что-то нет. Больше всего радуюсь победе команды», – сказал Черчесов.

    • Дзюба забил третий гол России в этой встрече.
    • Это его первый мяч за пять месяцев.

    Наши забили 4 гола Казахстану. Черышев и Дзюба – монстры!

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +810

      Axe111 11 минут назад

      Ути бозе мой

      0
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      Рейтинг: +2661

      Старикан 24 минуты назад

      Да, если бы не забил, то так и сидел бы на травке, как Смолов после Хорватии))

      0
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      Рейтинг: +7385

      Татарин за ЦСКА 54 минуты назад

      а если бы не забил,то после матча один по полю гонял???

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