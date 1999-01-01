Черчесов: «Сказал Дзюбе в перерыве, что он не уйдет с поля, пока не забьет»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против Казахстана (4:0).

«Это не легкая, а важная победа. Мы четко подготовились к этой встрече, смотрели игру казахстанцев против шотландцев и сделали правильные выводы. Видели, как играла сборная Казахстана, нам удалось проработать их игру. Эта победа дает нам три очка.

Сомнений ставить Дзюбу или нет не было. Сказал ему в перерыве, что пока не забьет, не уйдет с поля. Приятно, что нам удалось реализовать наши наработки. Что-то сработало, а что-то нет. Больше всего радуюсь победе команды», – сказал Черчесов.

Дзюба забил третий гол России в этой встрече.

Это его первый мяч за пять месяцев.

Наши забили 4 гола Казахстану. Черышев и Дзюба – монстры!