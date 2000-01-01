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    Семенов, Оздоев и Ионов – в старте сборной России на матч с Казахстаном

    Известны стартовые составы сборных Казахстана и России на матч 2-го тура квалификации Евро-2020.

    Казахстан: Непоходов, Бейсебеков, Ахметов, Малый, Логвиненко, Суюмбаев, Меркель, Куат, Перцух, Заинутдинов, Муртазаев.

    Россия: Гилерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Ионов, Ахметов, Газинский, Оздоев, Черышев, Дзюба.

    Запасные: Лунев, Шунин, Щенников, Беляев, Набабкин, Игнатьев, Жирков, Баринов, Алексей и Антон Миранчуки, Смолов, Чалов.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 15:46
    Комментарии26
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    • ...
      Рейтинг: +180

      ЗЖМ 9 минут назад

      Продолжаем в том же духе за Денисом!!! 1:0!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      aleksander 23 минуты назад

      Опять эта дырка в воротах... Значит опять пропустим штуки два-три и от казахов...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +646

      Derzkiy1 26 минут назад

      Как воообще Кудряшова можно выпускать вместо Щеникова? Это вообще уровнено разный футболистов и опыта ! Жора вместо Дзюбы лучше в нп сыграет не говоря про левый фланг

      1
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      ...
      Рейтинг: +1103

      InterMilLano1908 > Derzkiy1 19 минут назад

      Я вот тоже в шоке почему Жора не играет... Логики нуль. Жора лучший левый деф в РПЛ, но при этом играет человек из турции где лига еще хуже чем у нас

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3044

      Zubo 34 минуты назад

      Я бы Чалова выпустил и Миранчука вместо Дзюбы и Оздоева

      1
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    • ...
      Рейтинг: +501

      ZAITZEFF2011 40 минут назад

      Опять слив?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12348

      shinnik 46 минут назад

      И чего будем делать?
      Побегаем поНурсултаним?
      Ионов.
      если он забьёт.И не получит карточку..
      Бл.я.,заведу себе клона и наставлю 100 минусов себе.
      Охренеть...

      2
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      ...
      Рейтинг: +1103

      InterMilLano1908 > shinnik 36 минут назад

      Я тебя запомнил, если ионов забивает то жду минус 100 под комментом, иначе всегда когда ты будешь включать футбольную трансляцию то она будет обрыватся

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12348

      shinnik > InterMilLano1908 30 минут назад

      я тут,юноша,уже мхом порос..многое видел и слышал..
      Слово сдержу..
      Только заминусую себе задним числом..
      на сто клонов у меня здоровья не хватит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1103

      InterMilLano1908 46 минут назад

      Ну если бревно казахам не забьет то это уже перебор, зачем нужен нам который не забивает... Как бы он не старался, Зе Болотный тоже старается, но толку то. Играл бы Де дзюба полузащитников еще одно дело, но он на острие и тут нужны голы, а не старания, вот Итальянцы взяли Кварьялелу или как его там так потому что он забивает, а этот деревянный в балаклаве с усатым обнимаются все в комуфляже и на пляже

      2
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    • ...
      Рейтинг: +339

      sergey610 57 минут назад

      Ну, что сейчас ЗМС и все с Орденами Александра Невского, что нибудь покажут?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2521

      Yurok161 1 час назад

      5-1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +872

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Очередной позор?
      Как думайте?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +180

      ЗЖМ > ухоженный крокодил 54 минуты назад

      Сестра Надежда умирает последней, уступая Любови и Вере)

      0
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