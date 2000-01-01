Семенов, Оздоев и Ионов – в старте сборной России на матч с Казахстаном

Продолжаем в том же духе за Денисом!!! 1:0!
Известны стартовые составы сборных Казахстана и России на матч 2-го тура квалификации Евро-2020.
Казахстан: Непоходов, Бейсебеков, Ахметов, Малый, Логвиненко, Суюмбаев, Меркель, Куат, Перцух, Заинутдинов, Муртазаев.
Россия: Гилерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Ионов, Ахметов, Газинский, Оздоев, Черышев, Дзюба.
Запасные: Лунев, Шунин, Щенников, Беляев, Набабкин, Игнатьев, Жирков, Баринов, Алексей и Антон Миранчуки, Смолов, Чалов.
- Россияне в первом матче уступили бельгийцам (1:3), Казахстан обыграл Шотландию (3:0).
- Встречу пропустит полузащитник Александр Головин, который получил красную карточку в Брюсселе.
- Начало – в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.