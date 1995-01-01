«Барселона» почтила память Кройфа. Голландец умер 3 года назад

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала в твиттере видео в память о Йохане Кройфе.

«Ты всегда в наших головах. Мы без тебя уже три года, но твое наследие живет», – звучит описание к ролику.

Экс-нападающий и тренер каталонского клуба умер 24 марта 2016 года, предположительно, из-за рака легких.

В январе сообщалось, что в Амстердаме открыли бюст и памятную стену имени Кройфа.

«Амстердам Арену» переименовали в «Йохан Кройф Арену».

Сегодня на стадионе состоится матч отбора Евро-2020 Голландия – Германия.