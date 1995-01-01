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    «Барселона» почтила память Кройфа. Голландец умер 3 года назад

    Пресс-служба «Барселоны» опубликовала в твиттере видео в память о Йохане Кройфе.

    «Ты всегда в наших головах. Мы без тебя уже три года, но твое наследие живет», – звучит описание к ролику.

    Экс-нападающий и тренер каталонского клуба умер 24 марта 2016 года, предположительно, из-за рака легких.

    • В январе сообщалось, что в Амстердаме открыли бюст и памятную стену имени Кройфа.
    • «Амстердам Арену» переименовали в «Йохан Кройф Арену».
    • Сегодня на стадионе состоится матч отбора Евро-2020 ГолландияГермания.

    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2401

      BarStep 17 минут назад

      Вечная память.. Великий футболист и тренер на все времена!.. Без всяких там сегодняшних технологий пиара..

      0
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      Рейтинг: +61235

      zigbert 28 минут назад

      Йохан Кройф был главной частицей того романтического футбола 70х ,выступая за Аякс и сборную Голландии. Вечная память Великому футболисту!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +32

      SummerHAze 33 минуты назад

      Не верится, что уже 3 года как Его нет с нами.

      1
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      Рейтинг: +9454

      sssrspartak 41 минуту назад

      я его знаю и помню как круифф!!

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