«Барселона» почтила память Кройфа. Голландец умер 3 года назад

Вечная память.. Великий футболист и тренер на все времена!.. Без всяких там сегодняшних технологий пиара..
Пресс-служба «Барселоны» опубликовала в твиттере видео в память о Йохане Кройфе.
«Ты всегда в наших головах. Мы без тебя уже три года, но твое наследие живет», – звучит описание к ролику.
Экс-нападающий и тренер каталонского клуба умер 24 марта 2016 года, предположительно, из-за рака легких.
- В январе сообщалось, что в Амстердаме открыли бюст и памятную стену имени Кройфа.
- «Амстердам Арену» переименовали в «Йохан Кройф Арену».
- Сегодня на стадионе состоится матч отбора Евро-2020 Голландия – Германия.
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— FC Barcelona (@FCBarcelona) 24 марта 2019 г.