Де Хеа не отбил ни один из 15-ти последних пенальти

Сборная Испании обыграла Норвегию (2:1) во встрече первого тура квалификационного раунда к Евро-2020.

На 65-й минуте нападающий скандинавской команды Джошуа Кинг поразил ворота голкипера Давида Де Хеа с пенальти.

Вратарь «Манчестер Юнайтед» пропустил 15-й удар с 11-метровой отметки подряд. В последний раз Де Хеа отбил пенальти в апреле 2016 года в игре 1/2 финала Кубка Англии против «Эвертона».

Всего Де Хеа провел за национальную команду 39 матчей (включая товарищеские) и пропустил 33 гола.