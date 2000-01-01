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    Де Хеа не отбил ни один из 15-ти последних пенальти

    Сборная Испании обыграла Норвегию (2:1) во встрече первого тура квалификационного раунда к Евро-2020.

    На 65-й минуте нападающий скандинавской команды Джошуа Кинг поразил ворота голкипера Давида Де Хеа с пенальти.

    Вратарь «Манчестер Юнайтед» пропустил 15-й удар с 11-метровой отметки подряд. В последний раз Де Хеа отбил пенальти в апреле 2016 года в игре 1/2 финала Кубка Англии против «Эвертона».

    Всего Де Хеа провел за национальную команду 39 матчей (включая товарищеские) и пропустил 33 гола.

    Источник: Opta

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5803

      Cules2013 42 минуты назад

      ну не его это, отбивать пенальти

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