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    Саутгейт: «Это была особенная ночь для Стерлинга. Он созрел как человек и игрок»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил игру Рахима Стерлинга в первом туре отбора Евро-2020 против чехов (5:0). Представитель «Манчестер Сити» сделал хет-трик.

    «На протяжении всего матча Стерлинг был заряжен. Это же он показывал на тренировках. Это особенная ночь для игрока. Рахим созрел как человек и футболист. Он поражает ворота на уровне инстинктов», – считает Саутгейт, чьи слова приводит ВВС.

    • Это первый хет-трик Стерлинга за сборную.
    • Игрок выступает за англичан с 2012 года.
    • Ближайший соперник Англии по отбору – Черногория.

    Источник: ВВС

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