Саутгейт: «Это была особенная ночь для Стерлинга. Он созрел как человек и игрок»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил игру Рахима Стерлинга в первом туре отбора Евро-2020 против чехов (5:0). Представитель «Манчестер Сити» сделал хет-трик.

«На протяжении всего матча Стерлинг был заряжен. Это же он показывал на тренировках. Это особенная ночь для игрока. Рахим созрел как человек и футболист. Он поражает ворота на уровне инстинктов», – считает Саутгейт, чьи слова приводит ВВС.