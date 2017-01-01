Шевченко: «Выполнили план по игре в обороне. Не позволить забить чемпионам Европы у себя дома – отличный результат»

Главный тренер сборной Украины подвел итог ничьей с командой Португалии (0:0) в 1-м туре отбора Евро-2020.

«Мы полностью выполнили план на игру по части обороны. Не позволить чемпионам Европы забить у себя дома — отличный результат. В целом я доволен командой на 80%. Были некоторые фазы в матче, когда у нас не всe получалось.

Но Португалия — очень сильная команда, которая здорово перестраивалась и создавала нам много трудностей», — цитирует Шевченко пресс-служба УЕФА.