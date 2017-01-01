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    Шевченко: «Выполнили план по игре в обороне. Не позволить забить чемпионам Европы у себя дома – отличный результат»

    Главный тренер сборной Украины подвел итог ничьей с командой Португалии (0:0) в 1-м туре отбора Евро-2020.

    «Мы полностью выполнили план на игру по части обороны. Не позволить чемпионам Европы забить у себя дома — отличный результат. В целом я доволен командой на 80%. Были некоторые фазы в матче, когда у нас не всe получалось.

    Но Португалия — очень сильная команда, которая здорово перестраивалась и создавала нам много трудностей», — цитирует Шевченко пресс-служба УЕФА.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4022

      prezent2017 1 минуту назад

      Поставили автобус, а за ним троллейбус.

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      Рейтинг: +3793

      _Marqella_ 5 минут назад

      Теперь бы с Люксембургом устоять....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1037

      sobaka120982 24 минуты назад

      Вот молодцы,автобусом но выстояли!

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