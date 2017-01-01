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    Сборная России приземлилась в Казахстане. Завтра – матч отбора Евро-2020

    Футболисты сборной России прилетели в Казахстан, сообщает официальный твиттер команды.

    24-го марта пройдет встреча 2-го тура квалификации к чемпионату Европы 2020 года. Сегодня состоится тренировка.

    Команда Станислава Черчесова начала отбор поражением от бельгийцев (1:3). Казахстанцы обыграли команду Шотландии – 3:0.

    Полузащитник Александр Головин получил красную карточку в матче в Брюсселе и пропустит встречу в Астане.

    Источник: Официальный твиттер сборной России

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    Сегодня, 06:11
    Комментарии7
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      Рейтинг: +7966

      vladimir-7 22 минуты назад

      Лысого и сборную России ПРИЗЕМЛИЛИ еще в Брюсселе.

      1
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      Рейтинг: +4022

      prezent2017 > vladimir-7 8 минут назад

      Хорошо сказано.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1037

      sobaka120982 24 минуты назад

      Ой ребятаааа, бегите от туда пока матч не начали. И пока не обделались...

      0
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      Рейтинг: +6118

      alex1951 1 час назад

      Обстановка в стране крайне напряженная - ушел Великий Казахстанский Хан,
      наследник татаро-монгольскага ига...Покорители Россиии.
      На этой нервной почве, орды казахов только и мечтают ,что бы засандалить своим братьям россиянам !
      Гордому сыну кавкказга народа Черчесу,придется решать эту сложную задачу,устроив ,,ремонт,, на ходу.
      Предлагаем назначить талисманом сборной ,,чипсоеда,. Шаву ,как крупного спеца по восточому направлению.Он научит,он подскажет,а где надо ,там подмажет)))

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      Рейтинг: +4022

      prezent2017 > alex1951 7 минут назад

      ЧингизХан ушел, Батыга приперся. Но сейчас ему рога обломают!

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      Рейтинг: +140

      coocoo 2 часа назад

      Сборная России приземлилась в Казахстане. Смешно как-то звучит

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      Рейтинг: +596

      нейтральныйкакникто 2 часа назад

      Не лететь , а свим ходом надо было их в Казахстан гнать , как стадо баранов , хоть отмазка была бы -устали

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