Сборная России приземлилась в Казахстане. Завтра – матч отбора Евро-2020

Футболисты сборной России прилетели в Казахстан, сообщает официальный твиттер команды.

24-го марта пройдет встреча 2-го тура квалификации к чемпионату Европы 2020 года. Сегодня состоится тренировка.

Команда Станислава Черчесова начала отбор поражением от бельгийцев (1:3). Казахстанцы обыграли команду Шотландии – 3:0.

Полузащитник Александр Головин получил красную карточку в матче в Брюсселе и пропустит встречу в Астане.