Сборная России приземлилась в Казахстане. Завтра – матч отбора Евро-2020

Лысого и сборную России ПРИЗЕМЛИЛИ еще в Брюсселе.
Футболисты сборной России прилетели в Казахстан, сообщает официальный твиттер команды.
24-го марта пройдет встреча 2-го тура квалификации к чемпионату Европы 2020 года. Сегодня состоится тренировка.
Команда Станислава Черчесова начала отбор поражением от бельгийцев (1:3). Казахстанцы обыграли команду Шотландии – 3:0.
Полузащитник Александр Головин получил красную карточку в матче в Брюсселе и пропустит встречу в Астане.
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— Сборная России (@TeamRussia) 22 марта 2019 г.