Баринов получил вызов в сборную России

Тренерский штаб сборной России вызвал в национальную команду полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Первоначально мы вызвали в команду достаточно количество игроков для качественной подготовки к матчам в Бельгии и Казахстане. Но ситуация складывается таким образом, что из-за травм и дисквалификаций перед матчем в Астане мы не досчитались уже четверых игроков – защитника Кутепова и игроков средней линии Зобнина, Кузяева и Головина.

В связи с этим наш штаб принял решение вызвать в команду Баринова. Это футболист, который имеет игровую практику в клубе и способен конкурировать на своей позиции в сборной. Общался сегодня с Юрием Семиным, который тоже подтвердил, что Баринов находится в хорошем состоянии», – сказал главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Сообщается, что футболист присоединится к национальной команде уже в Астане.