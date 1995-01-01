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    Баринов получил вызов в сборную России

    Тренерский штаб сборной России вызвал в национальную команду полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

    «Первоначально мы вызвали в команду достаточно количество игроков для качественной подготовки к матчам в Бельгии и Казахстане. Но ситуация складывается таким образом, что из-за травм и дисквалификаций перед матчем в Астане мы не досчитались уже четверых игроков – защитника Кутепова и игроков средней линии Зобнина, Кузяева и Головина.

    В связи с этим наш штаб принял решение вызвать в команду Баринова. Это футболист, который имеет игровую практику в клубе и способен конкурировать на своей позиции в сборной. Общался сегодня с Юрием Семиным, который тоже подтвердил, что Баринов находится в хорошем состоянии», – сказал главный тренер сборной Станислав Черчесов.

    Сообщается, что футболист присоединится к национальной команде уже в Астане.

    • В текущем сезоне 22-летний Баринов сыграл 24 матча в составе «Локомотива», забил один гол и сделал две результативные передачи.
    • Матч Казахстан – Россия состоится в воскресенье, 24 марта, в 17:00 по московскому времени.

    Источник: твиттер сборной России

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    Сегодня, 14:25
    Комментарии10
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      Рейтинг: +139

      BigFanFCRV 28 минут назад

      не в Астане будет матч, а в Нур-Султане

      0
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      Рейтинг: +5993

      parevg 29 минут назад

      Удачи в сборной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5465

      FanatSerj 1 час назад

      игроков средней линии Зобнина, Кузяева и Головина.
      А вот это уже дохрена потерь в одной линии, Голова конечно проблем подбросил.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +60977

      zigbert 1 час назад

      Игрок отдохнувший ,может с Казахстаном и пригодится.

      2
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      Рейтинг: +11775

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Перспективный парень, боец.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16325

      афоня72 1 час назад

      Жирков и правда не тянет. как впрочем и многие..
      А Баринову Удачи!

      3
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      Рейтинг: +963

      petrucho-spb 2 часа назад

      Лучше Щенникова вместо Юрика. Не в форме Юрий сейчас,при всём уважении.

      2
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      Рейтинг: +279

      бочаров 2 часа назад

      Петух в задницу клюнул пообщался с Сёминым,так мож чабан по гутариш с ТОВАРИЩАМИ по цеху.

      0
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      Рейтинг: +16787

      Боцман59rus 2 часа назад

      Лысый отрабатывает агентское бабло...

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      Рейтинг: +649

      PUZIAKA 2 часа назад

      Дима, удачи!

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