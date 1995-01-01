Кузяев пропустит матч с Казахстаном

Б.ля, за.е.бал ломаться.
Если попадем в ЛЧ, надо искать новых Халков, Акселелей и Гараев.
Нового тренера, тоже можно заказывать.
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев не поможет сборной России в матче второго тура отбора Евро-2020 против Казахстана.
26-летний футболист пропустит ближайшую игру из-за травмы, полученной накануне во время встречи с Бельгией.
Также в матче не сможет принять участие хавбек «Монако» Александр Головин, который дисквалифицирован из-за полученной красной карточки.
- Матч Казахстан – Россия состоится в воскресенье, 24 марта, в 17:00 по московскому времени.