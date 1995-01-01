Кузяев пропустит матч с Казахстаном

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев не поможет сборной России в матче второго тура отбора Евро-2020 против Казахстана.

26-летний футболист пропустит ближайшую игру из-за травмы, полученной накануне во время встречи с Бельгией.

Также в матче не сможет принять участие хавбек «Монако» Александр Головин, который дисквалифицирован из-за полученной красной карточки.