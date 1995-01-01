Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    Кузяев пропустит матч с Казахстаном

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев не поможет сборной России в матче второго тура отбора Евро-2020 против Казахстана.

    26-летний футболист пропустит ближайшую игру из-за травмы, полученной накануне во время встречи с Бельгией.

    Также в матче не сможет принять участие хавбек «Монако» Александр Головин, который дисквалифицирован из-за полученной красной карточки.

    • Матч Казахстан – Россия состоится в воскресенье, 24 марта, в 17:00 по московскому времени.

    Источник: твиттер сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:08
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +857

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Б.ля, за.е.бал ломаться.
      Если попадем в ЛЧ, надо искать новых Халков, Акселелей и Гараев.
      Нового тренера, тоже можно заказывать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60977

      zigbert 1 час назад

      Еще одна потеря для сборной. Здоровья.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +346

      Валерий1965 2 часа назад

      Здоровья парню! Очень нужен Зениту!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13844

      portero 2 часа назад

      Причины то разные,
      Кузяеву здоровья.

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77068
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru