Чалов: «Мы должны побеждать Казахстан»

Беспонтовый Дзюба казахам забьет и сми опять из него раздует , хотя не уверен что он ещё когда то забьет
Нападающий сборной России и ЦСКА Федор Чалов поделился эмоциями от дебюта в составе национальной команды. Россияне уступили бельгийцам в рамках квалификации Евро-2020 (1:3).
– Какие эмоции испытываете, сильно ли огорчил результат?
– Спасибо. Конечно, огорчил результат. Проиграли, наверное, по делу. Нужно уже забыть эту игру и готовиться к Казахстану. Эта встреча уже через два дня, и мы должны быть готовы к ней.
– Два гола в концовках таймов – это потеря концентрации или что?
– Третий гол они забили, когда мы уже сильно раскрылись. Мы хотели забить и оставляли большие зоны.
Во втором голе мы хотели прессинговать соперника на чужой половине поля, они смогли грамотно из него выйти, а дальше… Это Азар.
– Какой настрой на игру с Казахстаном? Не пугает ли счет (3:0) во встрече с Шотландией?
– Мы разберем игру. Я думаю, все в наших руках. Мы должны побеждать, – сказал Чалов.
- Федор на 65-й минуте заменил Черышева и впервые сыграл за главную сборную.
- На данный момент Чалов – лучший бомбардир РПЛ с 10 голами.