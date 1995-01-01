Чалов: «Мы должны побеждать Казахстан»

Нападающий сборной России и ЦСКА Федор Чалов поделился эмоциями от дебюта в составе национальной команды. Россияне уступили бельгийцам в рамках квалификации Евро-2020 (1:3).

– Какие эмоции испытываете, сильно ли огорчил результат?

– Спасибо. Конечно, огорчил результат. Проиграли, наверное, по делу. Нужно уже забыть эту игру и готовиться к Казахстану. Эта встреча уже через два дня, и мы должны быть готовы к ней.

– Два гола в концовках таймов – это потеря концентрации или что?

– Третий гол они забили, когда мы уже сильно раскрылись. Мы хотели забить и оставляли большие зоны.

Во втором голе мы хотели прессинговать соперника на чужой половине поля, они смогли грамотно из него выйти, а дальше… Это Азар.

– Какой настрой на игру с Казахстаном? Не пугает ли счет (3:0) во встрече с Шотландией?

– Мы разберем игру. Я думаю, все в наших руках. Мы должны побеждать, – сказал Чалов.