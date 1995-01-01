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    Чалов: «Мы должны побеждать Казахстан»

    Нападающий сборной России и ЦСКА Федор Чалов поделился эмоциями от дебюта в составе национальной команды. Россияне уступили бельгийцам в рамках квалификации Евро-2020 (1:3).

    – Какие эмоции испытываете, сильно ли огорчил результат?

    – Спасибо. Конечно, огорчил результат. Проиграли, наверное, по делу. Нужно уже забыть эту игру и готовиться к Казахстану. Эта встреча уже через два дня, и мы должны быть готовы к ней.

    – Два гола в концовках таймов – это потеря концентрации или что?

    – Третий гол они забили, когда мы уже сильно раскрылись. Мы хотели забить и оставляли большие зоны.

    Во втором голе мы хотели прессинговать соперника на чужой половине поля, они смогли грамотно из него выйти, а дальше… Это Азар.

    – Какой настрой на игру с Казахстаном? Не пугает ли счет (3:0) во встрече с Шотландией?

    – Мы разберем игру. Я думаю, все в наших руках. Мы должны побеждать, – сказал Чалов.

    • Федор на 65-й минуте заменил Черышева и впервые сыграл за главную сборную.
    • На данный момент Чалов – лучший бомбардир РПЛ с 10 голами.

    Источник: Официальный твиттер РФС

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    Сегодня, 09:44
    Комментарии21
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      Рейтинг: +645

      Derzkiy1 50 минут назад

      Беспонтовый Дзюба казахам забьет и сми опять из него раздует , хотя не уверен что он ещё когда то забьет

      0
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      Рейтинг: +60940

      zigbert 57 минут назад

      Теперь только победа над казахами может успокоить многочисленную армию болельщиков.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +177

      ЗЖМ 1 час назад

      Федя, играть надо было вчера у бельчат...

      1
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      Рейтинг: +1416

      BlackMurder 1 час назад

      Канешь надо, ибо можно дома по тв евро смотреть, хотя и смысла туда ехать, я не вижу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +880

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Мы должны побеждать========Вот и шотландцы так думали )))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      Алекс636363 2 часа назад

      Наши не пройдут отбор, будем болеть за Казахстан)) в 20 году

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +60940

      zigbert > Алекс636363 1 час назад

      Да всем сердцем. Там все наше, родное.

      3
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      Рейтинг: +56

      Алекс636363 2 часа назад

      Такая сборная и Казахстану проиграет

      1
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      Рейтинг: +1416

      neveldomha 2 часа назад

      Ну началось)))))))))))

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      Рейтинг: +44

      alexproff 2 часа назад

      А сможете

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      Рейтинг: +420

      Genz 2 часа назад

      Казахам вселилсЯ дух победителя. Ещё раз поставит усатый Антона миранчука и прощай игра. Палыч и то с этим фруктом осторожный, ставит, когда основные в лазарете.

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