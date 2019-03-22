Дзюба не забивает с октября 2018 года. Его серия достигла 15 матчей

Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба сыграл за национальную команду против сборной Бельгии в рамках 1-го тура квалификации Евро-2020 с национальной командой Бельгии (1:3) и вновь не забил.

Безголевая серия Артема во всех турнирах за сборную и «Зенит» достигла 15 матчей и 1256 минут (без учета добавленного времени).