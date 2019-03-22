Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    Дзюба не забивает с октября 2018 года. Его серия достигла 15 матчей

    Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба сыграл за национальную команду против сборной Бельгии в рамках 1-го тура квалификации Евро-2020 с национальной командой Бельгии (1:3) и вновь не забил.

    Безголевая серия Артема во всех турнирах за сборную и «Зенит» достигла 15 матчей и 1256 минут (без учета добавленного времени).

    • Последний раз Дзюба отличался в матче против «Бордо» в рамках групповой стадии Лиги Европы.
    • Это случилось 25 октября 2018 года.
    • Артем вышел в стартовом состав с капитанской повязкой и был заменен на Федора Смолова на 77-й минуте.

    Источник: «Sport24»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:20
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1968

      САДЫЧОК 12 минут назад

      Ну и где этот болтун Дзюба ? Пусть , отвечает за свою никчемную игру !....или он опять скажет что его это НЕ НАПРЯГАЕТ !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63147

      Рубик Докоян 21 минуту назад

      Тоже мне новость. Вот, если бы ему с октября 2018г. не платили зарплату...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9121

      Garrincha58 33 минуты назад

      дерево один раз в год стреляет и то не всегда

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      koli4ka 45 минут назад

      у Дсюбы есть только один орган забивания-это голова,а она у него от былой славы все еще выше туч,а мячи для забивания туда,к сожалению не залетают..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1767

      Павелий 48 минут назад

      Это урок на будущее всем молодым игрокам... И стоило себе портить карму ценой 300 тысяч евро в год? Был лидером Спартака, а стал бревном.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4533

      KLIM777 56 минут назад

      Ничего удивительного. Если кто-то забыл он и не был прям таким забивным нападающим. Почему его ссылали в Томь, Ростов, Арсенал? Явно ведь не просто так.

      Есть такие игроки одного сезона. Вот отчасти он такой. И когда еще надо будет может поиграть. Профессионал от слова Пофигу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5053

      silver29 1 час назад

      Когда начитают много болтать забывают об игре.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2582

      Старикан 1 час назад

      По-моему он это уже объяснил - это тактика такая: не забивать, а оттягивать на себя соперника! Лучше не придумаешь!))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77068
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru