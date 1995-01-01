Тренер сборной Казахстана – о разгроме шотландцев: «Такое случается не каждый день. Никто не ждал такого»

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек подвел итог победе над командой Шотландии (3:0) в стартовом матче отбора Евро-2020.

– Мы рады, что выиграли. Хорошо начали игру, забили два гола. Помогла наша работа на тренировках, это проникающие передачи. Считаю, что наша победа заслужена.

– Счет вас сильно удивил?

– Никто не ждал подобного. Но по ходу игры у нас были шансы забить еще. Поэтому все нормально.

– В команде было много молодых футболистов. Почему решили сделать ставку на молодежь?

– Темирлан Ерланов играл потому что не было Юры Логвиненко. Юрий Перцух и Ян Вороговский на сборе показали, что заслуживают шанса играть за сборную. Мы рады за них.

– Очень яркая победа над сильным соперником. Как вам удалось настроить игроков и что вы им сказали в перерыве?

– Мы рады, что мы победили. Такое случается не каждый день. У нас была хорошая подготовка, мы смотрели игры шотландцев, знали, что должны доставлять мяч вперед и видели, как можем использовать наши проникающие передачи. Думаю, мы забили красивые голы.