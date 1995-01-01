Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    Тренер сборной Казахстана – о разгроме шотландцев: «Такое случается не каждый день. Никто не ждал такого»

    Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек подвел итог победе над командой Шотландии (3:0) в стартовом матче отбора Евро-2020.

    – Мы рады, что выиграли. Хорошо начали игру, забили два гола. Помогла наша работа на тренировках, это проникающие передачи. Считаю, что наша победа заслужена.

    – Счет вас сильно удивил?

    – Никто не ждал подобного. Но по ходу игры у нас были шансы забить еще. Поэтому все нормально.

    – В команде было много молодых футболистов. Почему решили сделать ставку на молодежь?

    – Темирлан Ерланов играл потому что не было Юры Логвиненко. Юрий Перцух и Ян Вороговский на сборе показали, что заслуживают шанса играть за сборную. Мы рады за них.

    – Очень яркая победа над сильным соперником. Как вам удалось настроить игроков и что вы им сказали в перерыве?

    – Мы рады, что мы победили. Такое случается не каждый день. У нас была хорошая подготовка, мы смотрели игры шотландцев, знали, что должны доставлять мяч вперед и видели, как можем использовать наши проникающие передачи. Думаю, мы забили красивые голы.

    Источник: Sport.kz

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:44
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +63084

      Рубик Докоян 47 минут назад

      Можно только Виктора Степановича Черномырдина перефразировать : " Никогда такого не было и вот случилось "...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77067
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru