Тренер сборной Казахстана – о разгроме шотландцев: «Такое случается не каждый день. Никто не ждал такого»

Можно только Виктора Степановича Черномырдина перефразировать : " Никогда такого не было и вот случилось "...
Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек подвел итог победе над командой Шотландии (3:0) в стартовом матче отбора Евро-2020.
– Мы рады, что выиграли. Хорошо начали игру, забили два гола. Помогла наша работа на тренировках, это проникающие передачи. Считаю, что наша победа заслужена.
– Счет вас сильно удивил?
– Никто не ждал подобного. Но по ходу игры у нас были шансы забить еще. Поэтому все нормально.
– В команде было много молодых футболистов. Почему решили сделать ставку на молодежь?
– Темирлан Ерланов играл потому что не было Юры Логвиненко. Юрий Перцух и Ян Вороговский на сборе показали, что заслуживают шанса играть за сборную. Мы рады за них.
– Очень яркая победа над сильным соперником. Как вам удалось настроить игроков и что вы им сказали в перерыве?
– Мы рады, что мы победили. Такое случается не каждый день. У нас была хорошая подготовка, мы смотрели игры шотландцев, знали, что должны доставлять мяч вперед и видели, как можем использовать наши проникающие передачи. Думаю, мы забили красивые голы.
- Программа группы I продолжится матчем Бельгия – Россия.
- Ранее стали известны стартовые составы.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.