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    Эден Азар: «Сборная России – главный соперник Бельгии в отборе к Евро-2020»

    Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар поделился ожиданиями от матча первого тура отборочного раунда к Евро-2020 с Россией и назвал команду Станислава Черчесова своим основным соперником по группе.

    «У России была хорошая команда на чемпионате мира-2018. Они выбили Испанию, а потом, кажется, проиграли хорватам. Точно не помню... Но сборная России показывала очень хороший футбол.

    Все мы прекрасно понимаем, что нас ждет непростой матч. По-моему, пару лет назад мы играли с ними товарищеский поединок и добились в России ничьей. Так что это не та команда, в дуэли с которой мы рассчитываем на победу со счетом 5:0.

    На бумаге мы можем выглядеть сильнее, но в современном футболе это вообще ничего не значит. Матч действительно будет крайне сложным. Скорее всего, это наш главный соперник по группе, а потому победа будет отличным стартом отборочного цикла», – сказал Азар.

    • Встреча Бельгия – Россия пройдет сегодня в Брюсселе и начнется в 22:45 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
    • Всего бельгийцы провели с россиянами пять матчей, добившись трех побед и дважды сыграв вничью.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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