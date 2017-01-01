Россия сыграет с Бельгией в стартовом матче отбора к Евро-2020

надеюсь наши гол забьют, ну а меньше трех вряд ли пропустят
Сборная России сегодня стартует в отборочном раунде к Евро-2020.
Матч первого тура команда Станислава Черчесова проведет в Брюсселе против Бельгии.
В марте 2017 года россияне и бельгийцы встречались в товарищеской игре, которая завершилась вничью со счетом 3:3.
Всего команды провели между собой пять матчей. Три раза победила Бельгия, в двух встречах была зафиксирована ничья.
- Игра Бельгия – Россия состоится сегодня и начнется в 22:45 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.