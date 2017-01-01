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    Россия сыграет с Бельгией в стартовом матче отбора к Евро-2020

    Сборная России сегодня стартует в отборочном раунде к Евро-2020.

    Матч первого тура команда Станислава Черчесова проведет в Брюсселе против Бельгии.

    В марте 2017 года россияне и бельгийцы встречались в товарищеской игре, которая завершилась вничью со счетом 3:3.

    Всего команды провели между собой пять матчей. Три раза победила Бельгия, в двух встречах была зафиксирована ничья.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:12
    Комментарии9
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      Рейтинг: +12855

      portero 8 минут назад

      надеюсь наши гол забьют, ну а меньше трех вряд ли пропустят

      0
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      Рейтинг: +671

      neim 9 минут назад

      Да уж, соперник сегодня сильный. Хотя бы ничейку скатали и то ладно.
      Удачи нашим !

      0
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      Рейтинг: +13384

      VVM1964 15 минут назад

      Ничью была бы очень хорошим результатом , - но была БЫ ((( ( слабо верится )

      0
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      Рейтинг: +7184

      Татарин за ЦСКА 23 минуты назад

      Ну проиграем скорее всего,но думаю борьба должна быть.
      Сам я надеюсь на 2:2 или 1:1.Выше не прыгнем

      0
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      Рейтинг: +29644

      Полная Канистра 51 минуту назад

      в 3 часа ночи на моём поясе начало матча ну уж извините спасибо организм мой не устроен так если только повтор матча на след. день

      1
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      Рейтинг: +671

      neim > Полная Канистра 11 минут назад

      А я, примерно часов в 8-9 вечера, накатываю 250-300 гр. водочки и спать. А в 3.00 меня будильник будит на футбол, а я уже как огурчик.
      Рекомедую.

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      Рейтинг: +12855

      portero > neim 5 минут назад

      это всё индивидуально, кто-то кофе пьёт чтоб уснуть... выбор широкий , главное проснуться огурцом

      0
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      Рейтинг: +2452

      woyser 54 минуты назад

      Жёсткий старт, тем будет интереснее.

      3
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      Рейтинг: +12855

      portero > woyser 7 минут назад

      это хорошо хвалебных речей после игры не будет, и наши футболисты может получше играть начнут

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