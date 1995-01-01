Дзюба – о своей безголевой серии: «Она больше напрягает вас. Не вижу проблем, пока моя команда набирает очки»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба на пресс-конференции перед матчем первого тура отборочного раунда к Евро-2020 с Бельгией заявил, что не беспокоится по поводу своей длительной безголевой серии.

Свой последний мяч форвард забил 25 октября 2018 года в ворота «Бордо» в Лиге Европы.

«К новой роли постепенно привыкаю и думаю, что скоро с ней справлюсь. Что касается моей статистики, она больше вас напрягает. Пока моя команда набирает очки, я не вижу проблем. Если команда набирает очки, значит мы всe делаем правильно», – сказал Дзюба.