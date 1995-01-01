Дзюба – о своей безголевой серии: «Она больше напрягает вас. Не вижу проблем, пока моя команда набирает очки»

Что касается моей статистики, она больше вас напрягает. Пока моя команда набирает очки, я не вижу проблем====================Дык эта.......Как команда будет набирать очки ,ежели ты нападающий голов не забиваешь ? Получается твоя статистика напрягает и команду тоже.И эта ..."не вижу проблем"----это ты зря Дзюбиныч, это зря.Тута такая тема щас поперла в сборной ---ежели расеянин не дает хорошей игры, то его моментом меняют на другого...Да хотя бы и на бразильца.Смотри Дзюбиньо как бы тебя не поменяли на бразильского Васко Оливейра де Зубинью , у которого не будет в голах перерыва на обед и отгулы.
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба на пресс-конференции перед матчем первого тура отборочного раунда к Евро-2020 с Бельгией заявил, что не беспокоится по поводу своей длительной безголевой серии.
Свой последний мяч форвард забил 25 октября 2018 года в ворота «Бордо» в Лиге Европы.
«К новой роли постепенно привыкаю и думаю, что скоро с ней справлюсь. Что касается моей статистики, она больше вас напрягает. Пока моя команда набирает очки, я не вижу проблем. Если команда набирает очки, значит мы всe делаем правильно», – сказал Дзюба.
- Россия сыграет против Бельгии в Брюсселе в четверг, 21 марта. Начало матча – в 22:45 по московскому времени.
- В воскресенье россияне встретятся в гостях с Казахстаном.