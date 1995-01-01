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    Дзюба – о своей безголевой серии: «Она больше напрягает вас. Не вижу проблем, пока моя команда набирает очки»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба на пресс-конференции перед матчем первого тура отборочного раунда к Евро-2020 с Бельгией заявил, что не беспокоится по поводу своей длительной безголевой серии.

    Свой последний мяч форвард забил 25 октября 2018 года в ворота «Бордо» в Лиге Европы.

    «К новой роли постепенно привыкаю и думаю, что скоро с ней справлюсь. Что касается моей статистики, она больше вас напрягает. Пока моя команда набирает очки, я не вижу проблем. Если команда набирает очки, значит мы всe делаем правильно», – сказал Дзюба.

    • Россия сыграет против Бельгии в Брюсселе в четверг, 21 марта. Начало матча – в 22:45 по московскому времени.
    • В воскресенье россияне встретятся в гостях с Казахстаном.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +766

      Вот оно чё Михалыч 14 минут назад

      Что касается моей статистики, она больше вас напрягает. Пока моя команда набирает очки, я не вижу проблем====================Дык эта.......Как команда будет набирать очки ,ежели ты нападающий голов не забиваешь ? Получается твоя статистика напрягает и команду тоже.И эта ..."не вижу проблем"----это ты зря Дзюбиныч, это зря.Тута такая тема щас поперла в сборной ---ежели расеянин не дает хорошей игры, то его моментом меняют на другого...Да хотя бы и на бразильца.Смотри Дзюбиньо как бы тебя не поменяли на бразильского Васко Оливейра де Зубинью , у которого не будет в голах перерыва на обед и отгулы.

      0
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      Рейтинг: +1161

      Snek 38 минут назад

      С Вильяреалом твоя команда хорошо набрала очки и твоя безголевая серия, конечно, же не проблема, форварды ж не для этого нужны.

      1
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      Рейтинг: +205

      klim2m 40 минут назад

      На фоне Азмуна Артемка все деревянней и деревянней, потому что кернкуренцию Артемка не любит))

      1
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      Рейтинг: +2891

      порт 1 час назад

      Цука, да ты сам больше болельщиков напрягаешь.

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