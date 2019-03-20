Черчесов – на пресс-конференции: «Дзюбу тоже спрашивайте, а то он как мой охранник»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пообщался с журналистами перед матчем первого тура отборочного раунда к Евро-2020 с Бельгией.

Специалист заявил, что тренерский штаб выбрал оптимальную пару центральных защитников на завтрашнюю игру.

«Что касается травм у бельгийцев, то, безусловно, собираем всю информацию. Одного-второго у них может не быть, у нас то же самое. Мы знаем, как они играют системно. А потери – это нас не радует и не огорчает. Мы получаем информацию и от нее исходим.

Мы несколько дней попробовали разные связки в центре обороны и пришли к определенному решению. Завтра увидите, какое. Эти игроки больше остальных подходят друг к другу и лучше взаимодействуют. Определились, кто сыграет в воротах.

Спрашивайте Дзюбу тоже, а то он как мой охранник», – сказал Черчесов.