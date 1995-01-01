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    Аршавин: «Мне непонятно, почему за сборную играют бразильцы Фернандес и Гилерме»

    Экс-форвард сборной России Андрей Аршавин высказал мнение о натурализации футболистов в национальную команду.

    Погребняк заявил, что ему смешно видеть в составе национальной команды темнокожих игроков. Вы с ним согласны?

    – Его высказывания тут ни при чем. Я всегда говорил, что я против натурализации на уровне сборной страны. Возможно, наше поколение просто мыслит одинаково.

    – То есть это проблема поколений? Мнение общественности может меняться со временем?

    – Это проблема достижения высоких результатов. Хотели на ЧМ добиться максимальных результатов – принимали для этого все возможные решения, в том числе и натурализацию. Но если говорить глобально, нужно просто растить своих футболистов. Даже в Казахстане, наверное, меньше натурализованных игроков в национальной команде, чем у нас. Возможно, я ошибаюсь, но разве это нормально? Я не хочу, чтобы за сборную России играли одни бразильцы, как в мини-футбольной сборной.

    – Но ведь бывают разные ситуации, когда иностранные игроки получают российский паспорт.

    – Конечно. Но для меня Марио Фернандес и Гилерме в любом случае будут бразильцами. Могу понять, когда речь идет о Нойштедтере или Рауше, у которых русские корни. Они могут играть в сборной – вопросов нет. Но у Марио и Маринато другая ситуация. Где они будут жить после завершения карьеры? Какие будут паспорта у их детей? Они бразильцы, но играют за Россию, и мне это непонятно.

    • Аршавин выступал за сборную России с 2002 по 2012-й год.
    • В ее составе он стал бронзовым призером Евро и в 74 матчах забил 17 мячей.

    Заявление Погребняка – международный скандал. Его обсуждает УЕФА и британские СМИ

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 06:52
    Комментарии68
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      Рейтинг: +3452

      alp 2 минуты назад

      все лимит поганый.. из-за лимита в рпл нет нормальных футболистов - все до одного - кривоногие

      0
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      Рейтинг: +9088

      Garrincha58 9 минут назад

      Фернандес ещё куда не шло он на данный момент лучший на своей позиции а вот Гилерме не понятно зачем нужен хотя понятно Локо продвинули его из за лимита дали паспорт а Черчесов думаю тоже по договорённости приглашает его в сборную хотя вратарская позиция у нас никогда не была проблемной вратарей хоть жо-ой ешь но идут закулисные игры футбольных престолов

      0
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      Рейтинг: +7942

      vladimir-7 10 минут назад

      А кого ты поставишь в ворота вместо Гилерме, а в защите справа
      вместо Фернандеса? Эти игроки в клубах и в сборной РФ себя зарекомендовали отлично, играют с полной отдачей.

      1
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      Рейтинг: +837

      ухоженный крокодил 23 минуты назад

      Я против нарурализованных.
      Но в мини-футболе, вроде 2 натурализованных.

      0
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      Рейтинг: +659

      Леха из Твери > ухоженный крокодил 17 минут назад

      Сейчас вроде 3 игрока. Бразилец, испанец и португалец. Но раньше было гораздо больше.

      0
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      Рейтинг: +277

      Sergh4 31 минуту назад

      Аршава прав на 100%.

      4
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      Рейтинг: +164

      ЗЖМ 34 минуты назад

      Да потому-что ты сам не играл за сборную на пределе своих сил... это же "наши проблемы"...

      0
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      Рейтинг: +172

      KPCCSPB > ЗЖМ 11 минут назад

      А бронза с Евро чья заслуга? А отборочные даже матч против шведов, или ты даун законченный?

      1
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      Рейтинг: +3637

      ilichkadr 36 минут назад

      СМИ слишком много уделяют внимания натурализации. Очевидно, что натурализация это всего лишь юридический процесс приобретения гражданства. Сколько негра в чукчу по документам не превращай, он никогда не станет чукчей. У каждой нации свой менталитет. Не зря говорят, что русскому хорошо, то немцу смерть.

      1
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      Рейтинг: +3271

      sochi-2013 37 минут назад

      Я уверен, что при поражении, они( РОССИЙСКИЕ бразильцы) не переложат все проблемы на нас.

      2
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      Рейтинг: +3637

      ilichkadr > sochi-2013 35 минут назад

      Тебе от этого станет легче?

      0
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      Рейтинг: +425

      MichelWB 51 минуту назад

      А в сборную как отбирать по паспорту или по национальности, потому как если и по паспорту и по национальности, то мы только на сборную по пляжному футболу и наберем. Чем отличается россиянин казах от россиянина татарина, или россиянина алеута? А в Бразилии вообще нет национальности, там все бразильцы и европейцы, и африканцы, и азиаты. А в России например указывать национальность в паспорте не обязательно. По моему самое главное, если ты имеешь гражданство страны и хочешь за эту страну выступать - заслужи это право и выступай.

      2
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      Рейтинг: +2423

      Freyk 52 минуты назад

      С Фернандесом согласен, потому что он не знает русский и вообще никак даже не старается стать нашим. А Гилерме уже давно адаптировался, полностью наш пацан, заслуживает играть в сборной, если тренеры считают нужным.

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