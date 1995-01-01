Аршавин: «Мне непонятно, почему за сборную играют бразильцы Фернандес и Гилерме»

Экс-форвард сборной России Андрей Аршавин высказал мнение о натурализации футболистов в национальную команду.

– Погребняк заявил, что ему смешно видеть в составе национальной команды темнокожих игроков. Вы с ним согласны?

– Его высказывания тут ни при чем. Я всегда говорил, что я против натурализации на уровне сборной страны. Возможно, наше поколение просто мыслит одинаково.

– То есть это проблема поколений? Мнение общественности может меняться со временем?

– Это проблема достижения высоких результатов. Хотели на ЧМ добиться максимальных результатов – принимали для этого все возможные решения, в том числе и натурализацию. Но если говорить глобально, нужно просто растить своих футболистов. Даже в Казахстане, наверное, меньше натурализованных игроков в национальной команде, чем у нас. Возможно, я ошибаюсь, но разве это нормально? Я не хочу, чтобы за сборную России играли одни бразильцы, как в мини-футбольной сборной.

– Но ведь бывают разные ситуации, когда иностранные игроки получают российский паспорт.

– Конечно. Но для меня Марио Фернандес и Гилерме в любом случае будут бразильцами. Могу понять, когда речь идет о Нойштедтере или Рауше, у которых русские корни. Они могут играть в сборной – вопросов нет. Но у Марио и Маринато другая ситуация. Где они будут жить после завершения карьеры? Какие будут паспорта у их детей? Они бразильцы, но играют за Россию, и мне это непонятно.

Аршавин выступал за сборную России с 2002 по 2012-й год.

В ее составе он стал бронзовым призером Евро и в 74 матчах забил 17 мячей.

Заявление Погребняка – международный скандал. Его обсуждает УЕФА и британские СМИ