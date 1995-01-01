Дюков: «Дзюба давно не забивал? Значит, забьет в ближайших двух матчах сборной России»

Президент РФС Александр Дюков заявил, что перед сборной России стоит задача выйти на Евро-2020.

Также руководитель высказал предположение, что нападающий Артем Дзюба отличится в двух ближайших играх национальной команды. В последний раз форвард «Зенита» забивал 25 октября 2018 года в матче Лиги Европы с «Бордо».

– Вы встречались с тренерским штабом сборной России. Расскажите, как все прошло.

– Я познакомился с командой. Ряд игроков знал до этого. С кем-то познакомился сегодня. Состоялось рабочее общение. Атмосфера в команде бодрая, настрой серьезный. Все понимают, что это важный турнир и важно успешно в нем выступить. В том числе в первых двух отборочных матчах.

– Какие задачи поставили перед тренерским штабом в отборочном турнире?

– Она одна – завоевать путевку и принять участие в Евро-2020.

– Нам предстоит матч с Бельгией. Это достаточно сильная сборная. Каково начинать отборочный цикл против одного из фаворитов группы?

– С одной стороны, это будет непростой матч. Наверное, было бы проще начать с командой, которая не является фаворитом группы. Но с другой стороны, прошлый год и успешное выступление на домашнем чемпионате мира и в Лиге наций показал, что непререкаемых авторитетов у нашей сборной нет. Она в состоянии уверенно сыграть с любым соперником.

– Планируете посетить эти матчи сборной?

– Да, конечно.

– Артем Дзюба очень долго не забивает и видно, что у него нет такого куража, который был во время чемпионата мира. Вас это беспокоит?

– Значит, он забьет в ближайших двух матчах.