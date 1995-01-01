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    Дюков: «Дзюба давно не забивал? Значит, забьет в ближайших двух матчах сборной России»

    Президент РФС Александр Дюков заявил, что перед сборной России стоит задача выйти на Евро-2020.

    Также руководитель высказал предположение, что нападающий Артем Дзюба отличится в двух ближайших играх национальной команды. В последний раз форвард «Зенита» забивал 25 октября 2018 года в матче Лиги Европы с «Бордо».

    – Вы встречались с тренерским штабом сборной России. Расскажите, как все прошло.

    – Я познакомился с командой. Ряд игроков знал до этого. С кем-то познакомился сегодня. Состоялось рабочее общение. Атмосфера в команде бодрая, настрой серьезный. Все понимают, что это важный турнир и важно успешно в нем выступить. В том числе в первых двух отборочных матчах.

    – Какие задачи поставили перед тренерским штабом в отборочном турнире?

    – Она одна – завоевать путевку и принять участие в Евро-2020.

    – Нам предстоит матч с Бельгией. Это достаточно сильная сборная. Каково начинать отборочный цикл против одного из фаворитов группы?

    – С одной стороны, это будет непростой матч. Наверное, было бы проще начать с командой, которая не является фаворитом группы. Но с другой стороны, прошлый год и успешное выступление на домашнем чемпионате мира и в Лиге наций показал, что непререкаемых авторитетов у нашей сборной нет. Она в состоянии уверенно сыграть с любым соперником.

    – Планируете посетить эти матчи сборной?

    – Да, конечно.

    – Артем Дзюба очень долго не забивает и видно, что у него нет такого куража, который был во время чемпионата мира. Вас это беспокоит?

    – Значит, он забьет в ближайших двух матчах.

    • В четверг, 24 марта, сборная России сыграет с Бельгией в матче первого тура отборочного раунда к Евро-2020, а в воскресенье встретится с Казахстаном.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:02
    Комментарии8
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      Рейтинг: +766

      Вот оно чё Михалыч 4 часа назад

      В четверг, 24 марта, сборная России сыграет с Бельгией============Это в каком году ? )))

      0
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      Рейтинг: +2006

      AtticusFinch 6 часов назад

      Казахстану и Черчесов если выйдет сможет забить...

      0
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      Рейтинг: +60483

      zigbert 7 часов назад

      Остается только верить в Дзюбу.

      0
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      Рейтинг: +1055

      InterMilLano1908 8 часов назад

      Самое обидное что деревянный забьет казахам 2&3 и все потом усатый будет говорит мол он топ уровень

      0
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      Рейтинг: +2246

      serppion 9 часов назад

      "Она в состоянии уверенно сыграть с любым соперником". Опять неадекват футболом рулит.
      Почему тогда сборная в рейтинге ФИФА пятый десяток замыкает?

      0
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      Рейтинг: +875

      altezzik 9 часов назад

      Действие секретных таблеток закончилось. Карета превратилась в тыкву. Дзюба больше не забьет.

      0
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      Рейтинг: +218

      Rabinovi_ch 10 часов назад

      "Значит, забьет в ближайших двух матчах сборной России"

      Меня пугает, что он будет забивать России!

      2
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      Рейтинг: +793

      Axe111 10 часов назад

      Даже смеяться не прилично как то

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