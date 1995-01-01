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    Зобнин вслед за Кутеповым покинул расположение сборной России

    Полузащитник сборной России Роман Зобнин покинул расположение национальной команды накануне матча первого тура отборочного раунда к Евро-2020 с Бельгией.

    Как ранее сообщалось, футболист «Спартака» получил перелом третьей пястной кости правой кисти во встрече 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

    • Ранее из-за травмы мышц паха из сборной уехал другой игрок красно-белых Илья Кутепов.
    • Оба футболиста не сыграют в ближайших матчах против бельгийцев и Казахстана.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 12:37
    Комментарии25
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      Рейтинг: +12221

      shinnik 4 часа назад

      цена драгоценной ничьей с "безусловным флагманом"...
      наупирались ценой двух ключевых

      0
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      Рейтинг: +2296

      yorgenbarenz 5 часов назад

      Что-то не везёт нашей сборной с орденоносцем.Травмы косят .

      0
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      Рейтинг: +528

      Всем привет, я тут время 6 часов назад

      Здоровья!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +60483

      zigbert 7 часов назад

      Пошла череда травм. Здоровья Рома.

      1
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      Рейтинг: +493

      amazonaws 7 часов назад

      Желаем здоровья и скорейшего выздоровления защитнику Илье Кутепову и хавбеку Роману Зобнину.
      Они бы помогли сборной.

      1
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      Рейтинг: +1068

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 7 часов назад

      Бельгия теперь дышит спокойно.

      0
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      Рейтинг: +660

      Леха из Твери > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 7 часов назад

      Скорее Казахстан)

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      Рейтинг: +3605

      vka1970 8 часов назад

      Москвалёва от судейства отстранять надо.
      Половину игроков на карточки посадил, трое травмированных уже, пеналь питерцам зажал, Смольникова и Жиркова с поля не удалил.Ему даже игры ФНЛ судить нельзя.

      3
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      Рейтинг: +2246

      serppion 9 часов назад

      Перед ЧМ-2018 сборную травмы замучили: Селихов, Кокорин, Васин, Джикия. По-моему тогда печальней было. Чабан придумает что-нибудь, все равно чуда от него не жду.

      0
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      Рейтинг: +12590

      portero 9 часов назад

      А зачем его с травмой в сборную вызывали, проверяли есть она или нет?

      5
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      Рейтинг: +2550

      Старикан 9 часов назад

      Эхехех... проблемка однакож... Ну ладно сборная, там возможно найдут замену, а вот что Спартаку в такой ситуации делать?

      2
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