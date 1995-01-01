Зобнин вслед за Кутеповым покинул расположение сборной России

цена драгоценной ничьей с "безусловным флагманом"...
наупирались ценой двух ключевых
Полузащитник сборной России Роман Зобнин покинул расположение национальной команды накануне матча первого тура отборочного раунда к Евро-2020 с Бельгией.
Как ранее сообщалось, футболист «Спартака» получил перелом третьей пястной кости правой кисти во встрече 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).
- Ранее из-за травмы мышц паха из сборной уехал другой игрок красно-белых Илья Кутепов.
- Оба футболиста не сыграют в ближайших матчах против бельгийцев и Казахстана.