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    Черчесов: «Дзюба не забивал с ноября, а Смолов забивает редко? Не вижу проблем»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчам отбора Евро-2020.

    — Насколько команда готова на данный момент?

    — На сегодня я пока не могу ответить на этот вопрос, потому что многие приехали только вчера ночью. Я их видел всего минут пять, кто-то пошел заниматься в одной группе, кто-то в другой.

    У нас сегодня будет теория и собрание, медицина даст свое заключение, и тогда будем знать. У нас завтра тренировка, после нее мы улетаем, предыгровая и матч. Все ясно и банально.

    — В нападении сейчас нестабильность: Дзюба не забивает с ноября, Смолов редко забивает. Кого видите основным нападающим, и почему, как вы считаете, игроки испытывают такие проблемы?

    — Я проблем никаких не вижу, хотелось бы, чтобы и вы смотрели на вещи немного по-другому. Еще раз повторю, будем отталкиваться от заключения врачей.

    Игра не рядовая, поэтому кроме умения играть, нужно действовать на том уровне, который нас ждет. От этого и будем отталкиваться.

    — Если говорить о сборной Бельгии, вы ее хорошо знаете — играли с ней. Нет ли соблазна сыграть в три центральных защитника?

    — Вы правильно заметили, что мы играли с ними. Сегодня мы посмотрим эпизоды этого матча, вспомним, что у нас тогда хорошо получалось, уже посмотрели второй тайм матча со Швейцарией. Узнаем, какие они имеют преимущества или недостатки при той или иной игре соперника.

    Не важно, в три защитника играть или в четыре, счастье нужно искать у чужих ворот. Задумки есть, но сегодня я вам не готов это сказать.

    — Ничья против Бельгии на выезде будет хорошим результатом?

    — Мы такими категориями не думаем. Игра есть игра. Она всегда показывает, что может быть, и что было на самом деле.

    — Как известно, игроки приезжают в сборную в разном эмоциональном состоянии: кто-то проиграл, кто-то выиграл. Заметили ли вы, какое настроение у футболистов?

    — На сколько я понял, проиграл у нас только Газинский. Всего один из 26-ти. Но, мы постараемся его подготовить.

    Надеюсь, один процент против девяносто девяти не сыграет какую-то роль, тем более он наш игрок и капитанил в свое время. Поэтому мы посмотрим его состояние, тем более он уже семь или восемь игр подряд играет. Быть хорошим игроком и готовым — две разные вещи.

    — Заметили ли разницу в атмосфере в сборной вчера и сегодня?

    — Рады, что журналисты здесь, это не отвлекает. Мы же тоже проводим определенную работу, чтобы мимо нас никто не проходил.

    Другое дело, сейчас стоят задачи, чтобы стартовать в отборочном цикле. Есть 30 очков, которые каждая из команд может набрать, это мини-турнир. А турнирная позиция будет подсказывать, как нам действовать против того или иного соперника. А так нас ничего не отвлекает.

    — Кто будет капитаном?

    — Капитаном будет Дзюба.

    — А с вратарем пока не определились?

    — Нет, потому что только вчера прошла игра, посмотрим, что скажет медицина. Сегодня они все потренировались. Ситуация подскажет. Никто не знает, как все сложится.

    Источник: РФС

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    18.03.2019 19:22
    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +320

      SaveAS 12 часов назад

      Черчесов: «Дзюба не забивал с ноября, а Смолов забивает редко? Не вижу проблем» - вы ***** шутите? Проблемы вообще нет, что они забивать не умеют (не хотят, не могут хз почему)? Кому голы-то забивать как не нападающим, защитникам что ли? Конечно понимаю, что у нас проблемы с кадрами, но зачем говорить, что не видит проблем в том что нападающий не может забить гол

      2
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    • ...
      Рейтинг: +655

      Леха из Твери 12 часов назад

      А чего беспокоиться-то? Вроде формат отбора на евро остался тот же? 2 - Напрямую, а одна в стыки? Ну займут уж с горем пополам 2-ое место.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +103

      kepим 12 часов назад

      Бестолочь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2296

      yorgenbarenz 13 часов назад

      С Бельгией нам сподручнее было бы в хоккей сыграть,гм.И Черчесова,тогда, можно тренером оставить.Не сможет помешать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +784

      Axe111 13 часов назад

      Конечно,какие проблемы то могут быть))))) ОРДЕНОНОСЦЫ

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +60381

      zigbert 14 часов назад

      Пусть и проиграют бельгийцам ,но главное не показать безвольной игры.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2522

      Старикан 14 часов назад

      Что-то как-то всё опять неопределённо и тревожненько...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +113

      Киркинитидец 14 часов назад

      Казахи! ловите момент.

      2
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      ...
      Рейтинг: +62580

      Рубик Докоян > Киркинитидец 14 часов назад

      Ну, если они "Момента" нанюхаются, то нашим точно не выстоять... )))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1040

      владимир миронов 14 часов назад

      Или нам первый раз позориться? Не такое переживали, только очень обидно. Ведь есть неплохие ребята.

      4
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      Рейтинг: +62580

      Рубик Докоян 15 часов назад

      Как таковой сборной команды страны на мой взгляд пока нет. Многие далеки от своих лучших игровых кондиций. Все ведущие игроки сборной сыграли 17 марта в очередном туре РПЛ, а 21 марта уже играют со сборной Бельгии. Время остаётся только на восстановление и теоретические занятия с лёгкими тренировками.

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