Черчесов: «Дзюба не забивал с ноября, а Смолов забивает редко? Не вижу проблем»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчам отбора Евро-2020.

— Насколько команда готова на данный момент?

— На сегодня я пока не могу ответить на этот вопрос, потому что многие приехали только вчера ночью. Я их видел всего минут пять, кто-то пошел заниматься в одной группе, кто-то в другой.

У нас сегодня будет теория и собрание, медицина даст свое заключение, и тогда будем знать. У нас завтра тренировка, после нее мы улетаем, предыгровая и матч. Все ясно и банально.

— В нападении сейчас нестабильность: Дзюба не забивает с ноября, Смолов редко забивает. Кого видите основным нападающим, и почему, как вы считаете, игроки испытывают такие проблемы?

— Я проблем никаких не вижу, хотелось бы, чтобы и вы смотрели на вещи немного по-другому. Еще раз повторю, будем отталкиваться от заключения врачей.

Игра не рядовая, поэтому кроме умения играть, нужно действовать на том уровне, который нас ждет. От этого и будем отталкиваться.

— Если говорить о сборной Бельгии, вы ее хорошо знаете — играли с ней. Нет ли соблазна сыграть в три центральных защитника?

— Вы правильно заметили, что мы играли с ними. Сегодня мы посмотрим эпизоды этого матча, вспомним, что у нас тогда хорошо получалось, уже посмотрели второй тайм матча со Швейцарией. Узнаем, какие они имеют преимущества или недостатки при той или иной игре соперника.

Не важно, в три защитника играть или в четыре, счастье нужно искать у чужих ворот. Задумки есть, но сегодня я вам не готов это сказать.

— Ничья против Бельгии на выезде будет хорошим результатом?

— Мы такими категориями не думаем. Игра есть игра. Она всегда показывает, что может быть, и что было на самом деле.

— Как известно, игроки приезжают в сборную в разном эмоциональном состоянии: кто-то проиграл, кто-то выиграл. Заметили ли вы, какое настроение у футболистов?

— На сколько я понял, проиграл у нас только Газинский. Всего один из 26-ти. Но, мы постараемся его подготовить.

Надеюсь, один процент против девяносто девяти не сыграет какую-то роль, тем более он наш игрок и капитанил в свое время. Поэтому мы посмотрим его состояние, тем более он уже семь или восемь игр подряд играет. Быть хорошим игроком и готовым — две разные вещи.

— Заметили ли разницу в атмосфере в сборной вчера и сегодня?

— Рады, что журналисты здесь, это не отвлекает. Мы же тоже проводим определенную работу, чтобы мимо нас никто не проходил.

Другое дело, сейчас стоят задачи, чтобы стартовать в отборочном цикле. Есть 30 очков, которые каждая из команд может набрать, это мини-турнир. А турнирная позиция будет подсказывать, как нам действовать против того или иного соперника. А так нас ничего не отвлекает.

— Кто будет капитаном?

— Капитаном будет Дзюба.

— А с вратарем пока не определились?

— Нет, потому что только вчера прошла игра, посмотрим, что скажет медицина. Сегодня они все потренировались. Ситуация подскажет. Никто не знает, как все сложится.