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    Черчесов: «Есть определенные задумки на игру с Бельгией»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от отборочного матча к Евро-2020 с Бельгией и рассказал о настроении футболистов национальной команды перед этой игрой.

    – Не кажутся ли вам эти сборы специфичными, потому что часть приехала в воскресенье, остальные в понедельник, а кто-то приезжает еще позже?

    – Сборы не специфичны. Вся команда должна была собраться 18-го числа. Но так как у нас есть возможность и РФС идет навстречу, мы решили одних собрать в понедельник, а других в воскресенье. Ничего непривычного нет.

    – Матчи уже совсем скоро. Хотелось бы иметь больше времени на подготовку?

    – Мы ничего не хотим, мы отталкиваемся от того, что есть. Самое главное – наша готовность и желание проявить свои лучшие качества.

    – Насколько команда готова?

    – Не могу ответить. Некоторых я видел только пять минут, кто-то занимался в тренажерном зале. У нас будет собрание, медицина даст свои заключения.

    – Дзюба не забивает уже с ноября, Смолов забивает нечасто. Почему у наших основных нападающих такие проблемы?

    – Я проблем не вижу. Хотелось бы, чтобы и вы по-другому смотрели на вещи. Врачи скажут, кто в каком состоянии, от этого будем отталкиваться. Игра не рядовая. Надо уметь играть на том уровне, который ожидаем.

    – Нет ли соблазна сыграть с Бельгией от обороны?

    – Мы уже с ними играли. Посмотрим прошлый матч, что нам удалось, особенно во втором тайме. Посмотрим, как швейцарцы играли против них. Изучим, какие у них есть преимущества и недостатки при той или иной игре соперника. Нет разницы, играешь в три защитника или четыре, все равно надо забивать. Есть определенные задумки.

    – Ничья с Бельгией будет успешным результатом?

    – Мы такими категориями не мыслим. Игра есть игра.

    – Кто-то из футболистов проиграл в эти выходные. Заметили ли разные настроения у ребят после тура?

    – Насколько я понял, проигравших один-двое. Мы постараемся их погладить, пригладить и подготовить. Надеюсь, один процент против 99 не сыграет какую-то роль. Тот же Газинский – важный игрок, капитанил в свое время. После возобновления сезона он уже семь или восемь матчей успел провести. Быть хорошим игроком и быть готовым – две разные вещи.

    • Выездная встреча с Бельгией состоится в четверг, 21 марта. В воскресенье россияне во втором туре отбора к Евро-2020 сыграют против Казахстана.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1019

      InterMilLano1908 18 минут назад

      Это закидывать дзюбу навесами??

      0
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      Рейтинг: +843

      Рубинище 1 час назад

      1 из 26- это 1% против 99%- с математикой тоже беда.. Не говоря о том, что Дзюба больше 10 матчей в холостую выходит, как и Федя забивать? что это? напы сборной России.. это писец. Бельгийцы наверно умирают от смеха.

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      Рейтинг: +18506

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Саламыч, а сколько вас ?

      0
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      Рейтинг: +843

      Рубинище > gol_kak_sokol 1 час назад

      26

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      Рейтинг: +18506

      gol_kak_sokol > Рубинище 1 час назад

      Ааа.

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      Рейтинг: +140

      логист 2 часа назад

      Гола 3 нам бельгия точно отвесит

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