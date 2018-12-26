Черчесов: «Есть определенные задумки на игру с Бельгией»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от отборочного матча к Евро-2020 с Бельгией и рассказал о настроении футболистов национальной команды перед этой игрой.

– Не кажутся ли вам эти сборы специфичными, потому что часть приехала в воскресенье, остальные в понедельник, а кто-то приезжает еще позже?

– Сборы не специфичны. Вся команда должна была собраться 18-го числа. Но так как у нас есть возможность и РФС идет навстречу, мы решили одних собрать в понедельник, а других в воскресенье. Ничего непривычного нет.

– Матчи уже совсем скоро. Хотелось бы иметь больше времени на подготовку?

– Мы ничего не хотим, мы отталкиваемся от того, что есть. Самое главное – наша готовность и желание проявить свои лучшие качества.

– Насколько команда готова?

– Не могу ответить. Некоторых я видел только пять минут, кто-то занимался в тренажерном зале. У нас будет собрание, медицина даст свои заключения.

– Дзюба не забивает уже с ноября, Смолов забивает нечасто. Почему у наших основных нападающих такие проблемы?

– Я проблем не вижу. Хотелось бы, чтобы и вы по-другому смотрели на вещи. Врачи скажут, кто в каком состоянии, от этого будем отталкиваться. Игра не рядовая. Надо уметь играть на том уровне, который ожидаем.

– Нет ли соблазна сыграть с Бельгией от обороны?

– Мы уже с ними играли. Посмотрим прошлый матч, что нам удалось, особенно во втором тайме. Посмотрим, как швейцарцы играли против них. Изучим, какие у них есть преимущества и недостатки при той или иной игре соперника. Нет разницы, играешь в три защитника или четыре, все равно надо забивать. Есть определенные задумки.

– Ничья с Бельгией будет успешным результатом?

– Мы такими категориями не мыслим. Игра есть игра.

– Кто-то из футболистов проиграл в эти выходные. Заметили ли разные настроения у ребят после тура?

– Насколько я понял, проигравших один-двое. Мы постараемся их погладить, пригладить и подготовить. Надеюсь, один процент против 99 не сыграет какую-то роль. Тот же Газинский – важный игрок, капитанил в свое время. После возобновления сезона он уже семь или восемь матчей успел провести. Быть хорошим игроком и быть готовым – две разные вещи.