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    Зобнин: «Сложно прогнозировать, сыграю ли с Бельгией»

    Полузащитник сборной России Роман Зобнин еще не знает, помещает ли ему травма принять участие в отборочном матче к Евро-2020 с Бельгией.

    Как стало известно сегодня, футболист «Спартака» получил перелом кисти в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

    «Я еще ни с кем не советовался. Буду обсуждать это с тренерами и врачами. Пока еще не говорили на эту тему. У меня перелом со смещением. Сложно прогнозировать сейчас, сыграю ли я с бельгийцами», – сказал Зобнин.

    Встреча с Бельгией пройдет в четверг, 24 марта. В воскресенье россияне сыграют против Казахстана.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3156

      Lester84 1 час назад

      Зобнин похоже по стопам Дзагоева с травмами идет. Печально!

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