Зобнин: «Сложно прогнозировать, сыграю ли с Бельгией»

Полузащитник сборной России Роман Зобнин еще не знает, помещает ли ему травма принять участие в отборочном матче к Евро-2020 с Бельгией.

Как стало известно сегодня, футболист «Спартака» получил перелом кисти в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Я еще ни с кем не советовался. Буду обсуждать это с тренерами и врачами. Пока еще не говорили на эту тему. У меня перелом со смещением. Сложно прогнозировать сейчас, сыграю ли я с бельгийцами», – сказал Зобнин.

Встреча с Бельгией пройдет в четверг, 24 марта. В воскресенье россияне сыграют против Казахстана.