Дзюба останется капитаном сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что нападающий Артем Дзюба продолжит исполнять обязанности капитана команды в ближайших матчах.

В четверг (21 марта) россияне встретятся с Бельгией, а в воскресенье (24 марта) – с Казахстаном в отборе к Евро-2020.

«Капитан будет Дзюба. С вратарем пока не определился. Еще два дня, определимся. Вот Рома [Зобнин] заснул здоровым, а проснулся такой [у хавбека выявили перелом сустава в кисте). У Облякова была такая ситуация, и он играл. А Рома даже не заметил во время игры, что сломал. Он боец», – сказал Черчесов.