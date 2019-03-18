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    Дзюба останется капитаном сборной России

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что нападающий Артем Дзюба продолжит исполнять обязанности капитана команды в ближайших матчах.

    В четверг (21 марта) россияне встретятся с Бельгией, а в воскресенье (24 марта) – с Казахстаном в отборе к Евро-2020.

    «Капитан будет Дзюба. С вратарем пока не определился. Еще два дня, определимся. Вот Рома [Зобнин] заснул здоровым, а проснулся такой [у хавбека выявили перелом сустава в кисте). У Облякова была такая ситуация, и он играл. А Рома даже не заметил во время игры, что сломал. Он боец», – сказал Черчесов.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:07
    Комментарии4
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      Рейтинг: +60241

      zigbert 1 час назад

      За былые заслуги ,которых у него много.

      0
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      Рейтинг: +140

      логист 2 часа назад

      это будет жопа для нас

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    • ...
      Рейтинг: +102

      Киркинитидец 3 часа назад

      что б вам там напихали по самое не хочу... особено казахи!

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      Рейтинг: +4609

      Skull_Boy 4 часа назад

      Это уже позор никчемный балласт капитанит и будет играть, а люди которые забивают голы, поддерживают ритм атаки или отдают голевые будут сидеть в запасе, чтоб вам бельгийцы под 10к наклепали и выкинут наконец этого усатого мудазвона из сборной со своими Шунином и лавочником племянником, да и сейчас кроме как Каррере и Гончаренко сборную доверить некому

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