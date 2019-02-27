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    Клопп: «У «Ливерпуля» есть реальная возможность стать чемпионом»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп за 10 туров до конца чемпионата Англии рассказал о шансах на чемпионство.

    «Есть ли право у «Ливерпуля» на ошибку в оставшихся матчах сезона? Не нужно забегать так далеко. У нас не так много опыта побед в АПЛ. Если оценивать только конкретный эпизод и видеть возможности, то все будет в порядке.

    Если каждый раз возвращаться на одну, две недели назад и размышлять над матчами, в которых мы потеряли очки и пропустили много голов, то это сделает нашу жизнь некомфортной.

    У нас есть реальная возможность стать чемпионами, а для многих наших болельщиков и футболистов это будет впервые в жизни, и нам нужно воспользоваться этими шансами», – заявил Клопп.

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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    27.02.2019 07:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 14:44

      Возможность то есть ,но конкуренты тоже не дремлют.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 февраля 2019, 09:33

      Чем ближе возможность, тем дальше может быть реальность с той игрой, которую команда демонстрирует в 2019г.

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 27 февраля 2019, 09:18

      Да возможность то есть.. Только те хорошие возможности уйти в отрыв которые были недавно, вы потеряли.. А терять очки в необязательных случаях это болезнь ливера последнее время. Больше проблемы в психологии наверное

      0
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      Рейтинг: +37

      Centur10n 27 февраля 2019, 08:05

      Растеряют очки как всегда)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 > Centur10n 27 февраля 2019, 09:13

      А ЖАЛЬ!

      3
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