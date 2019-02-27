Клопп: «У «Ливерпуля» есть реальная возможность стать чемпионом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп за 10 туров до конца чемпионата Англии рассказал о шансах на чемпионство.

«Есть ли право у «Ливерпуля» на ошибку в оставшихся матчах сезона? Не нужно забегать так далеко. У нас не так много опыта побед в АПЛ. Если оценивать только конкретный эпизод и видеть возможности, то все будет в порядке.

Если каждый раз возвращаться на одну, две недели назад и размышлять над матчами, в которых мы потеряли очки и пропустили много голов, то это сделает нашу жизнь некомфортной.

У нас есть реальная возможность стать чемпионами, а для многих наших болельщиков и футболистов это будет впервые в жизни, и нам нужно воспользоваться этими шансами», – заявил Клопп.