Моуринью будет вести на RT программу о плей-офф Лиги чемпионов

На сегодня буду заканчивать. Всего доброго. Спокойной ночи!
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью будет сотрудничать с российским телеканалом RT. В марте португалец станет ведущим передачи «В поле зрения Жозе Моуринью» (On the touchline with Jose Mourinho).
В программе специалист будет делиться прогнозами и экспертным мнением о матчах плей-офф Лиги чемпионов.
Летом 2018 года Моуринью уже работал на RT в качестве эксперта на чемпионате мира.
Ранее тренер побывал в России и посетил игру регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и петербургским СКА.