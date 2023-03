Моуринью будет вести на RT программу о плей-офф Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью будет сотрудничать с российским телеканалом RT. В марте португалец станет ведущим передачи «В поле зрения Жозе Моуринью» (On the touchline with Jose Mourinho).

В программе специалист будет делиться прогнозами и экспертным мнением о матчах плей-офф Лиги чемпионов.

Летом 2018 года Моуринью уже работал на RT в качестве эксперта на чемпионате мира.

Ранее тренер побывал в России и посетил игру регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и петербургским СКА.