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    Моуринью будет вести на RT программу о плей-офф Лиги чемпионов

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью будет сотрудничать с российским телеканалом RT. В марте португалец станет ведущим передачи «В поле зрения Жозе Моуринью» (On the touchline with Jose Mourinho).

    В программе специалист будет делиться прогнозами и экспертным мнением о матчах плей-офф Лиги чемпионов.

    Летом 2018 года Моуринью уже работал на RT в качестве эксперта на чемпионате мира.

    Ранее тренер побывал в России и посетил игру регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и петербургским СКА.

    Источник: RT

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    11.02.2019 12:19
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    Комментарии76
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 21:37

      На сегодня буду заканчивать. Всего доброго. Спокойной ночи!

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 15 февраля 2019, 21:41

      Пока, Саня, до завтра.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 15 февраля 2019, 21:07

      Всем пока. Жарких Вам дебатов!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 15 февраля 2019, 21:09

      Пока, Серёга, спокойной ночи. Я немного баскетбол посмотрел, а сейчас на биатлон переключил, спринт мужики. всего 87 участников, обычно больше ста всегда.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 15 февраля 2019, 21:12

      Всего хорошего Сереж! Спокойной ночи!

      6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 20:34

      У нас такие большие снегопады идут.Каждый день приходится чистить. Скоро вот придется скидывать снег со двора ,с дома ,с гаража. От теплицы уже сколько раз откидывал.

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 15 февраля 2019, 20:58

      Сегодня в новостях показали, что творится в Норильске. Там просто купаются в снегу, такой он пушистый и лёгкий. У нас всё тает, грязь, слякоть, кругом эти реагенты, собачьи и кошачьи экскременты.

      5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 15 февраля 2019, 21:18

      Первый день сегодня появилась плюсовая температура. Снег сырой. Нам немного повезло ,улицу чистят трактора каждый день. Потому что контейнеры для мусора стоят именно на ней. Но есть улицы ,которые никто не чистит. Пожарные машины и скорая помощь туда точно не проедут.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 15 февраля 2019, 21:28

      У нас сегодня троих глав района уволили из-за плохой уборки снега. Были пикеты и по и.о. губернатора, чтобы убирался или убирал снег. Во дворах вообще завал. Тротуары тоже плохо убирают, на дорогах мешает оставленный транспорт вдоль дороги. Уже есть несколько смертей и травмированных из-за падения сосулек и льда с крыш и балконов зданий. Подняли вопрос, чтобы дворникам платить 50 т.р. в месяц. Это опять гастарбайтерам будут платить половину, а половину себе в карман. Был бардак. но такого как сейчас ещё не было.

      4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 15 февраля 2019, 21:34

      Не приведи Господь. Из за этих сосулек сколько людей страдает каждый год. Этот период самый опасный сейчас.

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 15 февраля 2019, 21:41

      У нас в центре постоянно ЧП. Я работал в петроградском р-не, охраняя ВИП-персон. Это каменный мешок, старые ещё до революционные дома, узким тротуар и проспект. Свисает гора сосулек и льда, тротуар перегорожен лентой и деревянными "козлами" и прохожие вынуждены выходить на проезжую часть. Или машина собьёт или на голову сосульку поймаешь. А когда все тает и течёт, то проезжающие машины тебя грязью обляпают.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 19:33

      В принципе все равно. Но я больше склоняюсь 5-3-2-0 ,так как здесь более плавное распределение очков. При 5-3-0 ,разрыв между участниками будет больше.

      7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 15 февраля 2019, 19:36

      Давайте при этом варианте с корректировкой по ничьей ( 3 очка за угаданный исход )

      5
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 15 февраля 2019, 19:44

      Я не против.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 15 февраля 2019, 19:46

      Ну вот нас уже большинство так и решим. Толя, когда будет проставлять прогноз, укажет условия начисления очков.

      5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 15 февраля 2019, 19:50

      Олег будет лучше принять какую то одну систему и больше ничего не переделывать.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 15 февраля 2019, 19:57

      Давайте тогда остановимся на схеме 5-3-2-0, где за исход по ничьей будет 3 очка, а по победам как и было.

      5
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > zigbert 15 февраля 2019, 20:03

      Бывает, что усердие превозмогает и рассудок.

      Козьма Прутков.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 15 февраля 2019, 20:06

      Можно и так.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 15 февраля 2019, 20:08

      Сереж в жизни это встречается.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 15 февраля 2019, 20:09

      Так я ранее предлагал, сейчас Макс поддерживает, давайте на этом и остановимся. Более менее справедливая система учёта итогов прогноза.

      5
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      Рейтинг: +12192

      ВетеR 15 февраля 2019, 18:47


      1. Рубик Докоян ((3),0,5,0,0,0,2,0,2,0,5,2,0,0,3,0) = 22
      2. zigbert ( (0),0,3,0,0,2,0,0,2,5,0,2,3,0,2,0,) = 19
      3. shlomo ((0),0,0,0,0,0,3,0,0,0,3,5,2,0,5,0,0) = 18
      4. афоня72 ((2),0,0,0,3,0,3,2,0,0,3,2,0,0,0,0)= 15
      5. ВетеR((0),0,0,0,0,0,2,2,0,0,0,2,0,0,3,2,) = 11
      --------------------------------------------
      Олег, с Победой Вас !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 15 февраля 2019, 18:50

      Спасибо, Макс.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 15 февраля 2019, 18:56

      Макс по лифту просто не опускался... )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 15 февраля 2019, 19:22

      Согласен, я тоже так подумал!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 18:13

      Обладательница титулов "Мисс России"2015г и "Мисс Екатеринбурга" 2014г Сфия Никитчук стала помощником депутата госдумы РФ Сергея Кривоносова. Ее спросили,как именно она заняла эту должность и что будет входить в ее обязанности? Она ответила -работа с членом "Единой России"

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > zigbert 15 февраля 2019, 18:15

      Обалденная игра слов!!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 февраля 2019, 18:06

      Сварганю яичницу, салатик и поужинаю, подняв 100 гр за афганцев.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 15 февраля 2019, 18:15

      У меня та же мысль Олег.

      7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 17:58

      Для Сварожич. Толя а как у нас КП дальше будет проходить?

      5
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > zigbert 15 февраля 2019, 18:04

      Про КП Толя ниже писал.
      Про твой вопрос пошёл смотреть..

      5
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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > афоня72 15 февраля 2019, 18:18

      Саша я только твой вопрос про Чилаверта нашел..
      Но на него я тебе вчера ответил.
      Повторюсь расширенней, . что бы ты как я не листал (после Гугла типа вратарь сборной 98-2002) в это время я больше сам в футбол играл, чем смотрел, как раз на городе за команду ветеранов бегал (самый молодой). и как то футбол в тот период совсем редко смотрел.С 2002 ЧМ опять начал боле менее в телек пялиться а после 6-7 года уже поболее.

      6
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 15 февраля 2019, 18:19

      Сереж прости не заметил. Этот вратарь очень часто бил штрафные ну и пенальти тоже и забивал частенько. Неординарная личность.
      Отвлекусь на ужин.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 17:00

      Добрый вечер всем!

      Родились в этот день.
      1564г. Галилео Галилей. итальянский ученый ,физик.
      1906г. Муса Джалиль. татарский поэт.
      1912г. Пьетро Феррарис.итальянский футболист ,ЧМ 1938г.
      1913г. Алексей Пономарев. волейболист ,футболист Динамо Ч СССР 1937г.
      1949г. Юрий Лагутин. гандболист ОЧ 1976г.
      1965г. Сергей Тарасов. биатлонист ОЧ 1994г.
      1972г. Яромир Ягр. чешский хоккеист ОЧ 1998г.

      1902г. Открыто метро в Берлине.
      1914г. Николай 2 объявил указ о чрезмерном употреблении алкоголя.
      1947г. Правительство СССР постановило запретить браки между советскими гражданами и иностранцами.
      1989г. Советские войска ,выведены из Афганистана.
      1994г. Казнен Чикатило жертвами которого стали 50 женщин.
      2015г. Падение челябинского метеорита.

      Ну и с Праздником сретения Господня!!!

      6
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > zigbert 15 февраля 2019, 17:42

      привет ,Саша и иже с ним!
      Блин.опять фигню сморозил..(
      в смысле всем привет.!
      ---
      Яромир Ягр.Вот всё хорошо,великий,легендарный..и т.д.
      Но вот запало,что играл под №68,ничуть не пугаясь объяснял везде
      и всюду,что это в знак протеста вторжения войск Варш.Договора(читай СССР) в Чехословакию.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 15 февраля 2019, 17:54

      А тогда из них никто не боялся и откровенно демонстрировал и говорил про 1968г. сразу после событий. Ты не помнишь эти зарубы, а я хорошо помню как с 1969г всё это пошло. Привет, Лёша !

      5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > shinnik 15 февраля 2019, 17:56

      Леша привет! Откровенно об этом не слышал. А что пугаться ,СССР уже не было ,когда он играл за омский Авангард.

      6
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > zigbert 15 февраля 2019, 19:25

      в том то и дело...
      он ,играя в рФ откровенно об этом говорил...

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > shinnik 15 февраля 2019, 19:36

      Леша а ты помнишь наверное Вацлава Недомански?

      4
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > zigbert 15 февраля 2019, 20:13

      моя хоккейная эпоха началась позже,с И.Глинки..
      но наслышан об этом..т.скз. "Предателе" родины..

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > shinnik 15 февраля 2019, 20:26

      Ну я бы не стал так резко высказываться по нему. Что поделаешь ,он так и не простил это вторжение в его страну. Не знаю правда каким образом он эмигрировал в Германию. Прожил он не долго. Игрок был высокого роста ,лидер сборной Чехословакии.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 февраля 2019, 16:02

      Сегодня внучка меня и молодую девчонку вогнала в краску. Она уже давно говорит мама, папа, адя и прикладывает мобильник к уху это у неё алло, апА, это у неё опА, как мы говорим и "какая" она говорит по любому поводу, но чаще когда видит собачку. Перед этим говорит гав-гав. Едем мы с ней мимо детсадика и со двора выходит девчонка лет 20-и и говорит по мобильнику. Внучка : " Какаяяя." Девчонка на неё смотрит, улыбнулась, но покраснела. Я тоже чувствую прилив краски к лицу, но тут же за внучкой повторяю:" Какая погода ветреная". Сегодня и вправду губатый разгулялся.

      5
      Ответить
      ...
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      zigbert > Рубик Докоян 15 февраля 2019, 17:05

      Привет Олег! С победой!
      С детьми можно угодить в любые неожиданные ситуации.

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 15 февраля 2019, 17:11

      Привет, Саня. Спасибо ! Сегодня мало спортсменов празднуют Днюху, но зато есть другие праздники и повод поднять 100гр. боевых за ребят афганцев. За тех кто не вернулся живым и кто здравствует сегодня. Кого-то не стало уже здесь по разным причинам.

      5
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 15 февраля 2019, 17:25

      В Афганистане наших ребят погибло около 15 тысяч. Жаль парней. Нашему поколению где то повезло что мы не участвовали в этой войне.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 15 февраля 2019, 17:30

      Их, наверное дома погибло ещё больше в бандитских войнах, в Чечне, а многие от ран умерли и спились в 90-е. Стали никому не нужные и брошенные. Видел таких не мало, у нас в ЧОП-е были афганцы, в конторе тоже.

      5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 15 февраля 2019, 17:36

      Да я видел таких людей со сломанной психикой.

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      Рубик Докоян > zigbert 15 февраля 2019, 17:38

      Афганский, чеченский синдром, а ранее вьетнамский известный в медицине. Не всем с ним удавалось справиться.

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      zigbert > Рубик Докоян 15 февраля 2019, 17:42

      Да война не спрашивает а перемалывает многие человеческие судьбы.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 15 февраля 2019, 17:48

      Это точно, она многих и на гражданке уже доставала.

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