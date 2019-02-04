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    Адвокат жены Глушакова: «Денис снял дом с продажи. Осталось вернуть на счета 300 миллионов рублей»

    Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены капитана «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи Глушаковой, сообщил, что полузащитник больше не продает дом, в котором он с семьей жил раньше.

    Недавно СМИ сообщили, что футболист выставил на продажу коттедж площадью 550 квадратных метров, который находится в Истре.

    Сегодня Жорин рассказал, что хавбек отказался от иска по определению места жительства детей. Дочки Валерия (7 лет) и Александра (2 года) останутся жить с матерью. Глушаков будет платить алименты.

    «Сегодня в Никулинском суде Денис Глушаков частично признал наш иск. Он больше не требует оставить детей с ним и взыскать с жены алименты. А переоформленный на маму дом снят с продажи.

    Молодец. Осталось вернуть на счета 300 миллионов и «гейм овер», – написал Жорин в твиттере.

    Денис и Дарья Глушаковы разводятся с осени прошлого года.

    Источник: Твиттер Сергея Жорина

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    04.02.2019 14:29
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 февраля 2019, 19:55

      Вот и славненько.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 4 февраля 2019, 17:23

      Нужно вернуть не 300 млн., а ту их часть, которую заработала жена.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер > arzamas 5 февраля 2019, 06:04

      На двоих детей алименты - половина зарплаты, так что заработает. ;-)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 4 февраля 2019, 17:19

      Я сам убил бы эту мягко говоря не угомонную бабу сама что работать не собирается привыкла халявщицей быть муж заработывает муж имеет права любой момент любую сумму отобрать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 4 февраля 2019, 15:44

      На такие алименты можно целый дет.сад содержать с мамашами)))))

      2
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      Рейтинг: +256

      Алеха32 4 февраля 2019, 15:17

      Зачем эта информация, людям которые читают про футбол???

      3
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 4 февраля 2019, 14:50

      Очередной глухарь..

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 4 февраля 2019, 14:49

      Жаль что глушак адвокатов сменил, теперь он не сможет попасть в команду коко и мамая ... )))))

      3
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 4 февраля 2019, 14:39

      Стервятник радуется))бедные дети , как им жить без 300 млн на счету?

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