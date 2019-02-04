Адвокат жены Глушакова: «Денис снял дом с продажи. Осталось вернуть на счета 300 миллионов рублей»

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены капитана «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи Глушаковой, сообщил, что полузащитник больше не продает дом, в котором он с семьей жил раньше.

Недавно СМИ сообщили, что футболист выставил на продажу коттедж площадью 550 квадратных метров, который находится в Истре.

Сегодня Жорин рассказал, что хавбек отказался от иска по определению места жительства детей. Дочки Валерия (7 лет) и Александра (2 года) останутся жить с матерью. Глушаков будет платить алименты.

«Сегодня в Никулинском суде Денис Глушаков частично признал наш иск. Он больше не требует оставить детей с ним и взыскать с жены алименты. А переоформленный на маму дом снят с продажи.

Молодец. Осталось вернуть на счета 300 миллионов и «гейм овер», – написал Жорин в твиттере.

Денис и Дарья Глушаковы разводятся с осени прошлого года.